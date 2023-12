Netflix: Sonic Mania Plus e altri giochi in arrivo

Il catalogo dei giochi mobile di Netflix continua ad espandersi, nonostante dai recenti dati emerga che non si tratti propriamente di un successone, e infatti nel corso delle ultime ore è stata annunciata l’aggiunta di nuovi titoli, tra cui si fa notare anche e soprattutto Sonic Mania Plus.

Netflix: nuovi giochi mobile, c’è pure Sonic Mania Plus

Si tratta di una novità di particolare rilievo, in quanto questa è la prima volta in assoluto che Sonic Mania Plus diventa disponibile su mobile come parte di Netflix Game. Il rilascio è previsto per il 2024, in un momento attualmente non specificato, e quando uscirà gli abbonati alla celebre piattaforma di streaming video potranno scaricare il titolo senza pubblicità direttamente sui loro dispositivi Android e iOS/iPadOS.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Sonic Mania Plus è un titolo preesistente che è stato rilasciato per la prima volta nel 2018 ed è la versione definitiva del gioco Sonic Mania del 2017. Le due versioni del titolo differiscono tra loro in quanto Sonic Mania Plus include nuovi contenuti, tra cui due personaggi giocabili extra, la modalità di gioco Encore e una modalità di competizione a quattro giocatori. Le novità sono state rese disponibili sotto forma di DLC anche a coloro che possedevano il gioco nella sua variante base.

Unitamente a Sonic Mania Plus, i rilasci di Netflix del 2024 includeranno GameDev Tycoon e Cozy Grove: Camp Spirit, la celebre serie Monument Valley, il titolo Hades e un nuovo gioco ispirato al prossimo film Netflix Rebel Moon e The Rise of the Golden Idol, annunciato durante i Game Awards 2023.