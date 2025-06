Netflix, il tuo account verrà eliminato oggi: allarme truffa phishing

In questi giorni è stata segnalata una nuova truffa phishing che avvertirebbe circa l’eliminazione immediata del proprio account Netflix. Si tratta di una email inviata prevalentemente agli utenti che hanno attivo un abbonamento alla piattaforma, ma non necessariamente. A volte i cybercriminali mandano queste mail random con la certezza di trovare qualcuno.

Il testo della mail recita così: “Abbiamo provato a rinnovare il tuo abbonamento alla fine di ogni ciclo di fatturazione, ma il tuo pagamento mensile non è andato a buon fine. Abbiamo quindi annullato il tuo abbonamento. Ovviamente ci farebbe piacere rivederti. Se desideri rinnovare il tuo abbonamento fai clic sul tuo link in basso“.

È molto importante conoscere il contenuto e la tecnica di queste comunicazioni per riconoscerle ed evitare di cadere nella trappola. Infatti, l’obiettivo di questi truffatori è generare panico, “Abbiamo quindi annullato il tuo abbonamento“, e urgenza, “Se desideri rinnovare il tuo abbonamento fai clic sul tuo link in basso“.

Nuova truffa phishing Netflix: tecnica di raggiro e consigli per difendersi

La nuova truffa phishing Netflix inizia con un avviso preoccupante, l’eliminazione dell’account, per poi sferrare un’opportunità incredibile. Infatti, all’invito di cliccare sul link in basso l’utente vede “Estendi gratis“. Quindi i cybercriminali qui ingolosiscono la potenziale vittima facendole credere di poter non solo recuperare il proprio account, ma anche estendere l’abbonamento gratuitamente.

Il consiglio degli esperti è quello di non farsi mai ingolosire da offerte troppo belle per essere vere. Difficilmente Netflix contatterebbe un utente per avvisarlo che il rinnovo dell’abbonamento non è andato a buon fine e che l’estensione è gratuita. Si tratta di un chiaro tentativo di estorsione di dati personali per il furto di identità e di denaro.

Per questo cliccare su link in email di dubbia provenienza è pericoloso e quasi sempre comporta la perdita di dati e denaro. Nel dubbio meglio sempre verificare l’indirizzo email esteso per verificare se il dominio del mittente corrisponde con quello ufficiale di Netflix e scongiurare la nuova truffa phishing in circolazione.