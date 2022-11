Gli ISP più veloci in Italia, secondo Netflix

Come puntualmente accade ogni mese, Netflix ha pubblicato la nuova edizione del proprio Indice di velocità degli ISP. Si tratta di uno specchio per lo stato di salute dei servizi di connettività nei paesi in cui opera la piattaforma, Italia compresa. In generale, la situazione è rimasta invariata rispetto al periodo precedente.

Indice Netflix di velocità degli ISP (ottobre 2022)

Per quanto riguarda il nostro territorio, ecco quali sono gli operatori che hanno fatto registrare la velocità media più elevata durante il mese di ottobre. Sono prese in considerazione tutte le tecnologie disponibili ovvero DSL, fibra, satellite e wireless. In prima posizione ci sono Fastweb, Sky Wifi, TIM e Vodafone con 3,6 Mbps. Seguono Tiscali e WINDTRE con 3,4 Mbps, poi EOLO con 3,2 Mbps e infine Linkem con 2,6 Mbps.

Riportiamo di seguito un passaggio a proposito dei criteri impiegati per la compilazione del report.

L’Indice Netflix di velocità degli ISP è una misura della performance di Netflix durante il prime time con un determinato ISP e non rispecchia la performance complessiva per altri servizi o dati trasmessi tramite la rete di quel provider. Per la visione di Netflix, una maggiore velocità si traduce solitamente in una migliore qualità dell’immagine, tempi di avvio più rapidi e un numero minore di interruzioni.

Ricordiamo che Netflix mette a disposizione anche lo strumento FAST, raggiungibile da qualsiasi dispositivo all’indirizzo fast.com, per misurare la velocità in download della propria connessione.

