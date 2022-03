Netgear GS308 in offerta: la qualità del cavo per ogni dispositivo

Per quanto la connessione Wi-Fi sia assolutamente comoda e pratica, quando si parla di prestazioni nulla riesce a superare il cavo. Laddove però il router non offre abbastanza porte, puoi sfruttare un dispositivo come il Netgear GS308, uno switch ethernet ideale per l’ufficio, disponibile oggi a soli 23 euro su Amazon.

Switch ethernet unmanaged Netgear GS308: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, ma realizzato completamente in metallo che fornisce una grande robustezza e resistenza. La scocca consente sia il posizionamento su un ripiano, come la scrivania, che il fissaggio a muro così da ridurre l’ingombro sulla postazione di lavoro. Le porte sono complessivamente 8, di cui una naturalmente farà da WAN. È uno switch Gigabit LAN con velocità fino a 1000Mbps, quindi perfettamente compatibile con le connessioni Fibra. Inoltre, è estremamente silenzioso consentendo di lavorare senza alcuna distrazione. Si tratta di una soluzione ideale per connettere un numero elevato di dispositivi alla rete cablata anche a casa. Potrai, ad esempio, collegare console, decoder, computer e dispositivi smart direttamente al modem principale.

Tuttavia, è anche un accessorio pensato soprattutto per l’ufficio. In questo modo potrai connettere alla rete NAS, stampanti, computer e altri dispositivi da condividere con tutti gli utenti connessi. Molto interessante il sistema di risparmio energetico che disattiva le singole porte quando non sono in utilizzo. Netgear, inoltre, offre ben 90 giorni di assistenza tecnica così da avere a disposizione tutto ciò che ti serve per la configurazione, seppur questa risulti piuttosto semplice. Basta, infatti, collegare un cavo dal modem allo switch e poi collegare tutti i dispositivi e periferiche. Parliamo, infatti, di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Netgear GS308 è disponibile su Amazon a soli 22,99 euro.

