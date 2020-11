Netgear: kit mesh di livello professionale al 27% di sconto

Per tutti coloro che necessitano di una rete Wi-Fi stabile ed efficiente, oggi Amazon propone un’offerta incredibile. Stiamo parlando di ben 145 euro di sconto sul kit mesh Netgear Orbi Pro SRK60. Non si tratta di un prodotto di fascia bassa, anzi parliamo di un top di gamma che sul piano delle prestazioni incontra davvero pochi rivali.

Kit Netgear Orbi Pro SRK60: caratteristiche tecniche

Il kit di Netgear è pensato infatti per un utilizzo professionale come bar, ristoranti, uffici o comunque in circostanze in cui l’affidabilità della connessione è indispensabile. Il kit infatti è dotato di ben 3 bande separate, una dedicata alla sola comunicazione tra satellite e modem primario. In questo modo la rete viaggia su una banda dedicata priva di qualsivoglia interferenza da altri dispositivi. Nel caso però dovesse essercene la necessità, sia il modem che il satellite offrono 7 porte LAN totali per le connessioni via cavo ethernet.

L’installazione è piuttosto semplice. Grazie ai supporti a parete potremo decidere di posizionare i due dispositivi su una superfice o direttamente al muro. La configurazione invece è estremamente rapida. Grazie all’applicazione dedicata, direttamente dal proprio smartphone o tablet, basteranno pochi passaggi per avere una rete mesh pronta all’uso.

In questo caso la versione proposta è la AC3000, compatibile quindi con connessione in fibra ottica FTTH fino a 3000Mbps. Uno dei maggiori vantaggi offerti da Orbi Pro è la possibilità di gestire fino a 4 reti completamente separate. In questo modo potremo dedicare una rete ai dispositivi di videosorveglianza, una ai dispositivi d’ufficio ed una terza ad esempio agli ospiti. Così facendo otterremo una connessione stabile e veloce per il nostro lavoro, offrendo al contempo un servizio aggiuntivo migliore ai clienti come nel caso di un bar o un ristorante.

Copertura

L’estensione del segnale infatti riesce a coprire un’area di ben 350 mq2, l’equivalente di un’attività di piccole e medie dimensioni. Tuttavia nel caso in cui l’esigenza fosse quella di coprire un’area più vasta, Orbi Pro permette di aggiungere ulteriori satelliti in grado di estendere la copertura di ulteriori 175 mq2 per ognuno di essi. È evidente quindi che si tratta di un prodotto indirizzato a chi ha esigenze elevate e flussi di lavoro costanti. Ad ogni modo si tratta naturalmente di una scelta perfetta anche per chi dovesse decidere di utilizzarlo a casa. È indubbio che parliamo di uno dei migliori prodotti della categoria, ed a prescindere dall’utilizzo che si desidera farne, le prestazioni rimangono elevatissime.

Ad un prezzo di 399,90 euro su Amazon, con uno sconto del 27%, è uno dei migliori kit presenti sul mercato che vale la pena prendere in considerazione.