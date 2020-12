Oggi Netgear annuncia il debutto in Italia di Nighthawk M5 (modello MR5200), il mobile router pensato per chi ha necessità di poter accedere a Internet in qualsiasi momento, senza compromessi in termini di prestazioni anche quando ci si trova lontano dal proprio network di casa o dell’ufficio.

5G e WiFi 6 insieme nel router Nighthawk M5

Garantito il supporto alle reti 5G così come allo standard WiFi 6 con tutti i vantaggi che ne derivano in relazione ai dispositivi collegati: trasmissione delle informazioni senza ritardi e del tutto sicura, al contrario di quanto invece spesso avviene con i punti di accesso pubblici o forniti ad esempio dagli alberghi. Così il prodotto viene descritto nella scheda sul sito ufficiale.

Netgear Nighthawk M5 permette un’esperienza di banda larga mobile con WiFi 6 e incredibili velocità 5G. La più recente tecnologia WiFi 6 unita al rivoluzionario 5G, offre le migliori velocità per tutti i dispositivi connessi con una capacità fino a quattro volte superiore rispetto alla tecnologia WiFi AC. Il WiFi 6 consente, inoltre, la connessione e lo streaming di più dispositivi in contemporanea senza influire sulla velocità o sull’affidabilità.

Al suo interno trova posto una batteria di lunga durata con autonomia sufficiente a soddisfare ogni esigenza e sulla parte superiore è presente un display touch LCD a colori attraverso cui monitorare l’utilizzo dei dati, la potenza del segnale e configurare ogni parametro.

Gli interessati possono acquistare Nighthawk M5 sullo store online di Netgear al prezzo di 799,99 euro. Una spesa certamente non contenuta, ma che assicura a chi si trova spesso in movimento la possibilità di accedere a servizi e strumenti online per rimanere sempre produttivo.