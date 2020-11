WiFi Extender Netgear al 30% di sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile in offerta uno dei migliori Wi-Fi extender disponibili sul mercato. Si tratta del Netgear EX6420 AC1900, un dispositivo piuttosto compatto in grado di estendere sensibilmente la copertura del Wi-Fi in casa o in ufficio.

Netgear EX6420 AC1900 extender: caratteristiche tecniche

Prima caratteristica importante è senza dubbio l’area in cui il ripetitore riesce a portare il segnale, pari a 130 mq2. All’apparecchio è possibile collegare fino a 30 dispositivi allargando il numero di persone che possono accedere alla rete. Molto interessante la funzionalità di Smart Roaming. La connessione viaggia su due bande che si alternano automaticamente per ogni dispositivo individualmente per offrire costantemente la migliore velocità e stabilità della rete, riducendone le interferenze, per una velocità di trasferimento fino a 1900Mbps.

Per ciò che riguarda la configurazione è assolutamente alla portata di tutti. Basterà premere il pulsante WPS sul modem e sull’extender che si connetterà automaticamente. In questo modo la rete sarà già pronta per navigare. Se però dovesse esserci l’esigenza di estendere ulteriormente il raggio di copertura, il Netgear EX6420 offre la compatibilità con le reti mesh. È sufficiente acquistare più dispositivi e connetterli tra loro per generare una vera e propria rete mesh in grado di coprire aree estremamente vaste con un’unica rete. Non manca infine una porta LAN che permette di collegare un singolo dispositivo direttamente via cavo al ripetitore.

Al prezzo di 49 euro attualmente su Amazon, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino, è uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato al momento.