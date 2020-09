Netgear Nighthawk R7000P: router al top in offerta

Tra le varie offerte che propone oggi Amazon, quelle sui modem sono senza dubbio tra le più interessanti, in particolare in un periodo in cui la FTTH (Fiber To The Home) continua ad estendersi, e il “modem libero” ha permesso a tutti di scegliere autonomamente il dispositivo più adatto alle proprie esigenze, senza lobbligo di acquisto tramite operatore del modem proprietario.

Modem: Netgear Nighthawk R700P AC2300 in offerta

Tra le offerte che hanno stuzzicato la nostra attenzione, c’è il Modem Router Netgear Nighthawk R7000P AC230. Il modem può essere tranquillamente utilizzato al posto di quello fornito dall’operatore o collegato in cascata per aumentare il numero di dispositivi connessi e la copertura del WiFi.

Il modem presenta ben 3 antenne esterne, ed è compatibile con le connessioni fino ad 1Gbps. Sono presenti anche 4 porte LAN e ben due porte USB che permettono di collegare qualsiasi dispositivo da condividere con la rete, da una stampante ad un NAS per l’archiviazione di documenti.

Il punto di forza dei Nighthawk di Netgear però è senza dubbio la sicurezza. I dispositivi della gamma vengono forniti tutti con Netgear Armor by Bitdefender (nel caso specifico per 30 giorni). Si tratta di un sistema di protezione che tutela la privacy e la sicurezza di tutti gli utenti connessi al modem. Attualmente il Nighthawk R7000P AC2300 è disponibile a soli 129,90 euro, con ben 71 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.