Netgear Orbi: kit Wi-Fi Mesh con Alexa e Google in offerta

Oggi vogliamo proporvi uno dei migliori kit per costruire una rete Wi-Fi mesh personale, la soluzione ideale per andare a coprire tutte le zone buie lasciate dal modem primario. Stiamo naturalmente parlando di un kit Orbi, ed in particolare del Netgear Orbi RBK13, oggi in forte sconto su Amazon.

Kit Wi-Fi Mesh Netgear Orbi RBK13: caratteristiche tecniche

Innanzitutto parliamo di un pacchetto che comprende ben 3 dispositivi, un router principale e due satelliti per una copertura fino a 200 m2. La velocità offerta arriva a ben 1200Mbps grazie alla doppia banda offerta dal modulo wireless. Non mancano tuttavia le porte RJ45 Gigabit LAN per collegare i dispositivi direttamente attraverso il cavo Ethernet. In aggiunta in caso di connessione in fibra è possibile sostituire direttamente il modem dell’operatore con quello fornito in confezione.

Molto interessante la configurazione, che avviene attraverso l’app dedicata ed in pochi passaggi permette di installare la rete in maniera semplice e veloce. Presente anche il parental control che offre la possibilità di proteggere i più piccoli dai rischi collegati alla rete. La protezione è offerta da Circle con Disney, che si aggiunge al sistema di sicurezza Armor sviluppato in collaborazione con Bitdefender. Non mancano neanche i controlli vocali, che permettono di gestire la rete e modificarne le impostazioni semplicemente con la voce. Gli assistenti vocali supportati includo sia Amazon Alexa che Google Assistant.

Grazie ad uno sconto del 26%, Amazon permette di acquistare il kit Netgear Orbi a soli 169,90 euro, risparmiando così ben 60 euro sul prezzo di listino.

