Netgear Orbi Pro Mini: il router mesh Wi-Fi 6 a prezzo stracciato

Se sei alla ricerca di un buon router, allora ho un’offerta incredibile da proporti. Si tratta della promozione sul Netgear Orbi Pro Mini, una soluzione dotata di Wi-Fi 6 che punta tutto sulla flessibilità e l’espandibilità perfetto per l’utilizzo professionale, ma ideale anche a casa. Potrai ottenere il massimo dalla tua rete fissa al minimo storico per soli 110 euro su Amazon.

Router Netgear Orbi Pro Mini: caratteristiche tecniche

L’Orbi Pro Mini è un router estremamente compatto che consente anche il fissaggio a parete così da ridurre l’ingombro sulla scrivania. Il design è piuttosto minimale e presenta un solo LED di stato nella parte frontale. La copertura raggiunge i 100m2, ma grazie alla compatibilità con i sistemi mesh dell’azienda è possibile associare fino a 4 satelliti aggiuntivi. Questo consente di raggiungere una copertura complessiva di ben 500m2. Per la connessione wireless sfrutta un sistema Wi-Fi 6 dual-band che fornisce una velocità di trasferimento combinata di 1800Mbps. È perfettamente compatibile, quindi, con le reti Fibra anche oltre 1Gbps e non mancano 3 porte RJ45 Gigabit LAN per connettere i dispositivi via cavo ethernet.

Il router è in grado di gestire fino a 40 dispositivi contemporaneamente, perfetto per l’utilizzo aziendale. Una delle funzionalità più interessanti, infatti, è la possibilità di gestire fino a 4 SSID diversi. In questo modo potrai separare la connessione in quattro diverse reti reti così da dare la priorità ai dispositivi in base alle tue necessità. Questo ti consente anche di generare una rete dedicata agli ospiti in modo da condividere la connessione con eventuali ospiti con la massima sicurezza e privacy. In ogni caso non manca la funzione QoS (Quality of Service) che garantisce sempre le massime prestazioni possibili in base alla singola richiesta dei dispositivi connessi. Netgear non ha trascurato neanche la sicurezza supportando la nuova crittografia WPA3 che protegge da intrusioni o eventuali accessi non autorizzati.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Netgear Orbi Pro Mini è disponibile a soli 109,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.

