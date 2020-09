Netgear, un nuovo Orbi per le reti Wi-Fi mesh

Netgear ha annunciato un nuovo elemento della propria famiglia Orbi per la strutturazione di reti Wi-Fi mesh con cui garantire la piena copertura di case o uffici su più ambienti e più piani. La qualità del prodotto è nota, la qualità del design è evidente, la qualità della proposta è nelle specifiche.

Netgear Orbi RBK752

Il nuovo sistema mette assieme un’alta copertura a livello di superficie con la capacità di gestire un alto flusso di dati (fino a 4,2 Gbps) per decine di dispositivi in contemporanea.

L’acquisto può essere multiplo a pacchetti da 2 o 3 unità, dando così corpo a quella rete mesh che rende la copertura più ampia, completa ed efficiente: un solo Wi-Fi Tri-band con standard WiFi 6 su tutti gli ambienti, in grado di offrire un aggancio intelligente dei device in movimento per avere sempre il massimo del segnale disponibile.

Questi i prezzi del nuovo Orbi RBK752, immediatamente disponibile per l’acquisto su Amazon:

Netgear Orbi RBK752 (2 unità): 420,16 euro

Netgear Orbi RBK752 (3 unità): 699,90 euro

Mentre con due unità è possibile coprire una superficie fino a 350 mq (gestendo fino a 40 device), con tre unità si può arrivare oltre i 500mq (e fino a 60 device), potendo così mettere assieme tanto i dispositivi domotici in uso, quanto videochiamate, streaming, riunioni da remoto, e-learning e quant’altro: l’importante è avere sufficiente banda in ingresso, dopodiché ci pensa la rete mesh di Netgear a gestire i flussi al meglio per evitare colli di bottiglia.