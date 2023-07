Nethive e UniSMART insieme per il Digital Wellbeing: programma di formazione e ricerca

Nethive, azienda italiana specializzata in servizi e progetti di networking e security, si propone come promotore per lo sviluppo di un progetto di ricerca di natura scientifica mirato a realizzare un framework che tenga in considerazione l’attuale stato dell’arte in ambito educativo nella regolazione del rapporto tra minori e tecnologia, integrandolo con la propria soluzione tecnologica HiveFlow4C.

L’elevata diffusione delle tecnologie digitali anche negli ambienti educativi, ha prodotto radicali cambiamenti in tutti i settori della nostra vita, alimentando un crescente dibattito sull’utilizzo di tali dispositivi da parte dei minori e come questo possa influire sul loro percorso di crescita e formazione.

In collaborazione con UniSMART, Fondazione Università degli Studi di Padova, Nethive ha avviato un programma di formazione e ricerca con l’obiettivo di promuovere il benessere digitale, attraverso un modello di parental control. Si tratta di un progetto che, partendo dall’individuzione degli effetti di utilizzo dei dispositivi digitali sulla salute psicofisica dei minori e sulle applicazioni web che impattano maggiormente sulla formazione e sul loro benessere psicosociale, permetterà di impostare abitudini digitali corrette per ogni fascia d’età, proteggendo i minori dalla fruizione di contenuti inappropriati e da un’eccessiva sovraesposizione ai social network e ai messaggi pubblicitari.

Garantire una corretta educazione in termini di benessere digitale permette, infatti, ai minori di sfruttare i benefici della tecnologia, senza compromettere la loro attenzione e le capacità di interagire con il mondo esterno. Il framework verrà integrato all’interno della soluzione HiveFlow4C che diventerà una componente importante dell’offerta di servizi digitali da parte dei principali operatori telefonici italiani, con un impatto sociale complessivo molto significativo.

HiveFlow è la soluzione agentless di Nethive per il controllo e la sicurezza di tutti i dispositivi familiari dalle minacce più diffuse e pericolose; grazie a profili personalizzati, consente di impostare regole di utilizzo per ogni componente della famiglia, creare abitudini digitali sane e proteggere i minori da contenuti inadeguati. Attraverso l’Application Control e al Web Content Filtering si ottiene pieno controllo e visibilità del traffico dati di tutti i device per rimanere aggiornati sulle attività online della famiglia e ricevere notifiche attraverso i diversi canali quali e-mail, SMS e notifiche in-app.

“Vogliamo posizionarci in maniera sempre più netta come promotori della digital education per famiglie e individui, con l’intento di far crescere l’interesse sociale sulla digital wellness, un tema spesso trascurato” sottolinea Alessandro Bellato, Co-Founder & Owner di Nethive. “La nostra soluzione HiveFlow4C, grazie all’integrazione diretta con l’infrastruttura dei maggiori operatori telefonici italiani, si inserisce in uno dei principali anelli della catena di distribuzione dei contenuti digitali. Riteniamo importante diffondere questi temi in modo efficace, al fine di costruire una società digitale sana, equilibrata e consapevole dei rischi e delle opportunità offerte dalla tecnologia.”

Grazie alla convenzione stipulata con UniSMART nel 2023, Nethive ha avviato una preziosa collaborazione accademica, una partnership che avvierà un entusiasmante progetto di Dottorato di Ricerca con l’Università degli Studi di Padova a partire da ottobre 2023, con la previsione di conclusione entro ottobre 2026.

Fasi del progetto di ricerca

Indagine relativa all’attuale stato dell’arte e individuazione dei criteri secondo cui devono essere scelte le applicazioni/contenuti web destinati alle diverse fasce d’età. Stesura delle linee guida per la realizzazione del Framework di ricerca. Elaborazione di un modello di parental control, implementabile nell’esistente infrastruttura tecnologica del prodotto HiveFlow.

“I figli trascorrono quotidianamente molto tempo online e spesso i genitori non hanno strumenti adeguati a controllare le loro attività digitali e proteggerli da contenuti inadeguati – conclude Bellato di Nethive -. HiveFlow, già oggi, consente di impostare regole di utilizzo per ogni componente della famiglia, per bloccare le minacce più diffuse e pericolose. Riteniamo che equilibrio e benessere digitale siano la strada per instaurare un dialogo quanto più proficuo e produttivo con le nuove generazioni, sia all’interno degli ambienti familiari che in quelli formativi.”

Nethive è nata nel 2014 per supportare i clienti in ambito large enterprise in scenari complessi di rete e sicurezza, consolidando la propria presenza sul mercato e siglando importanti partnership con i vendor leader in ambito cybersecurity, unitamente allo sviluppo di collaborazioni con i principali carrier TIER1. Nel 2017 nasce la prima release di HiveFlow, la soluzione multi-tenant per il controllo del traffico dati mobile per il mercato enterprise in modalità whitelabel. Nel 2018 Nethive estende al mondo consumer i propri servizi, sviluppando HiveFlow4C, la soluzione di Parental Control e Digital Wellness per le famiglie in ambito telefonia fissa e mobile (5G ready). Nel 2023 Nethive inizia l’apertura verso i mercati esteri, in particolar modo in Iberia, Gran Bretagna, Emirati Arabi e Africa.

Per ulteriori informazioni www.nethive.it