Netsons, hosting con anti-malware a soli 2,42 euro/mese: approfitta ora

Prendersi cura di un sito Web significa essere consapevoli dei requisiti che un servizio di hosting deve avere. Le misure di sicurezza, tra cui un sistema anti-malware, sono fondamentali.

Internet è un terreno fertile per i criminali informatici, i quali impiegano una serie di tecniche, come attacchi DDoS, malware e spam per perpetrare le loro attività illecite.

Oltre ai webmaster, anche i servizi di web hosting devono confrontarsi regolarmente con queste potenziali minacce.

In questa situazione alquanto tumultuosa, la soluzione proposta da Netsons porta un senso di sicurezza.

Questo provider è presente sul mercato da anni e offre una gamma di soluzioni di hosting su misura per varie esigenze. La sua attenzione alle prestazioni e alla sicurezza informatica si aggiunge alla credibilità.

Netsons, l’hosting con anti-malware economico e di qualità

Ciò che distingue questo hosting dal resto sono una serie di fattori, il primo dei quali sono le sue funzionalità di sicurezza di prim’ordine.

Gli strumenti anti-malware e anti-spam sono parte integrante delle sue capacità di protezione, non solo per il sito Web, ma anche per la casella di posta elettronica collegata.

Questi strumenti altamente avanzati contribuiscono notevolmente a garantire la massima protezione.

Utilizzando l’acclamato pannello di controllo cPanel, la gestione del sito web diventa sia facile da usare che accessibile.

Inoltre, la semplice installazione di WordPress ti consente la rapida implementazione di un sito Web con questo CMS in pochi minuti.

Ogni abbonamento effettuato con Netsons include un dominio gratuito, indipendentemente dal tipo di piano selezionato.

Incluse nel piano fondamentale, ossia Hosting Web, ci sono funzionalità come:

1.000GB di spazio Web ;

; Backup giornalieri;

Supporto HTTP/2;

Database MariaDB/MySQL ;

; Sistema di installazione sito con un click.

Tutto questo può essere ottenerlo a un prezzo piuttosto allettante. Clicca sul link qui sotto per rendertene conto e abbonarti:

Per soli 2,42 euro al mese puoi acquistare il piano di Hosting Web per ospitare il tuo sito web.

Questo è un costo equivalente a quello di una tazza di caffè, ma fornisce ugualmente un hosting sicuro e ad alte prestazioni per il tuo sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.