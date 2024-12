New Glenn, il razzo di Blue Origin, è pronto al decollo a gennaio

Dimentichiamoci di SpaceX e i suoi record. C’è un nuovo contendente pronto a rubare la scena a Elon Musk. Stiamo parlando di New Glenn, il razzo di Blue Origin, la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos. E a quanto pare, è pronto a lasciare il nido e a spiccare il volo verso lo spazio profondo.

New Glenn scalda i motori: il razzo di Bezos pronto al debutto

Ma prima di partire per la sua avventura cosmica, New Glenn ha dovuto superare l’ultimo esame: una vera e propria “prova generale” per testare i suoi sette motori per ben 24 secondi. Una sfida non da poco, considerando che i serbatoi erano pieni e c’era anche un simulatore di carico da 20 tonnellate a bordo. Ci sono voluti un po’ di tentativi, ma alla fine il razzo ha ruggito come un leone.

Jarrett Jones, il vice di Blue Origin, non ha usato mezzi termini: questo test è stato un “passaggio epocale“. In effetti, è la prima volta che New Glenn viene testato come un sistema completo, dalla punta al motore. L’idea è quella di farne un razzo gigante e soprattutto riutilizzabile, per missioni sempre più ambiziose, incluso il trasporto di astronauti.

Primo volo di New Glenn di Blue Origin slitta al 2025

Il primo volo del razzo di Bezos non è stato proprio puntualissimo. Doveva partire a ottobre con due satelliti della NASA da lanciare verso Marte, ma è stato rimandato a gennaio 2025. Inutile girarci intorno: con New Glenn ai nastri di partenza, Blue Origin lancia una bella sfida a SpaceX. Finora Musk ha dominato il settore, ma Bezos non ci sta a fare la comparsa e vuole la sua fetta di gloria spaziale.

Sarà una bella battaglia. Se le cose vanno come devono andare, questo razzo gigante potrebbe presto aprire nuove strade per l’esplorazione del cosmo. Una nuova puntata della sfida tra paperoni visionari che stanno riscrivendo il futuro dei viaggi spaziali. Allacciamo le cinture, si decolla!