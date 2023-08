New York City vieta l'uso di TikTok ai dipendenti

New York City ha vietato l’uso di TikTok sui dispositivi governativi. Tutte le agenzie devono rimuovere l’app entro i prossimi 30 giorni. I dipendenti della città non possono più installare TikTok o accedere al sito del popolare social network. Il ban è dovuto ai rischi per la sicurezza, come avvenuto in altri stati negli ultimi anni e alla Camera dei Rappresentanti.

Niente TikTok per i dipendenti di NYC

La direttiva è stata emessa il 16 agosto dopo un’analisi effettuata dal NYC Cyber Command che si occupa dei rischi informatici per conto del NYC Office of Technology and Innovation. Un portavoce del New York City Hall ha dichiarato che TikTok rappresenta un pericolo per la sicurezza delle reti della città.

Nella direttiva vengono citati le linee guida dello US Office of Management and Budget che scoraggiano l’uso di TikTok sui dispositivi governativi e il No TikTok on Government Devices Act approvato a metà dicembre 2022. Quest’ultima legge è stata presa come riferimento per vietare l’uso dell’app sui dispositivi dei politici gestiti dalla Camera dei Rappresentanti.

Shou Zi Chew, CEO di TikTok, aveva testimoniato al Congresso per sottolineare che i dati degli utenti non sono inviati al Partito Comunista Cinese e quindi il servizio non rappresenta un pericolo per la privacy e la sicurezza nazionale. Le sue rassicurazione non sono servite a nulla.

Il governatore del Montana ha firmato una legge che vieta l’uso di TikTok a tutti i cittadini (non solo ai dipendenti), a partire dal 1 gennaio 2024. Apple e Google dovranno eliminare l’app dai rispettivi store per impedire il download agli utenti che risiedono nello stato. TikTok ha presentato una denuncia per violazione della Costituzione.

A partire dal 2020 è stato vietato l’uso di TikTok sui dispositivi governativi in oltre 35 stati, tra cui New York, New Jersey, Ohio, Texas e Georgia. Un simile ban è stato deciso dalla Commissione Europea.