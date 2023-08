Come vedere Newcastle-Fiorentina in streaming

Newcastle-Fiorentina, incontro valido per la Sela Cup, a conti fatti è poco più di un’amichevole estiva, ma considerando il ripescaggio in extremis dei viola in Conference League rappresenta un buon banco di prova per le ambizioni europee della squadra italiana. La si può vedere in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma alle ore 16:30 di sabato 5 agosto, in collegamento dalla cornice inglese del St. James’ Park.

Sela Cup: guarda Newcastle-Fiorentina in streaming

È un’ottima occasione per vedere in azione i nuovi acquisti del calciomercato: su tutti, Tonali, appena passato dal Milan ai magpies per una cifra monstre. Dall’altra parte, sempre a centrocampo, occhio ad Arthur in cerca di riscatto dopo le ultime stagioni deludenti.

I tifosi viola e gli appassionati del calcio estivo possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli è la telecronaca di Federico Zanon.

Di seguito le probabili formazioni in campo dall’inizio. Con tutta probabilità, i due allenatori Howe e Italiano approfitteranno della gara per sperimentare schermi inediti e favorire l’integrazione dei nuovi acquisti.

Newcastle (4-3-3): Dubravka, Targett, Dumett, Schar, Trippier, Guimaraes, Tonali, Anderson, Murphy, Isak, Alimron;

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikoné, Castrovilli, Brekalo, Cabral.

Quasi inevitabilmente, il favore dei pronostici pende dalla parte degli inglesi, anche per il fatto che a ospitare la sfida è lo stadio di casa. I viola faranno però di tutto per smentire la previsione dei bookmaker.

Non c’è solo il calcio estivo. Tra due settimane esatte prenderà il via la nuova stagione della Serie A e, con un abbonamento a DAZN, sarà possibile vedere in diretta streaming tutte le dieci partite di ogni turno, la maggior parte delle quali in esclusiva, senza dimenticare tutti gli altri eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma.

