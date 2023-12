Nexi Mobile POS: il POS portatile e senza canone mensile

Nexi Mobile POS è una soluzione completa ed economica per accettare pagamenti digitali in modo efficiente. Con tariffe competitive, promozioni interessanti e servizi aggiuntivi, rappresenta una scelta intelligente per le imprese di qualsiasi dimensione che desiderano adattarsi all’era dei pagamenti digitali.

Una delle caratteristiche distintive di Nexi Mobile POS è l’assenza di un canone mensile fisso. Questo significa che non si dovranno sostenere costi mensili ricorrenti, è previsto solo un costo per l’attivazione del servizio di 29€, IVA inclusa.

L’offerta di Nexi include anche una promozione speciale per i micropagamenti, che prevede l’eliminazione di tutte le commissioni sulle transazioni con importi fino a 10€ fino alla fine del 2024. Questo è particolarmente vantaggioso per le piccole imprese che gestiscono spesso pagamenti di piccole somme.

Le commissioni standard per l’utilizzo di Nexi Mobile POS sono dell’1,89% per tutte le transazioni effettuate con carte europee, tra cui Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT. Gli importi delle transazioni saranno disponibili sul tuo conto entro il giorno lavorativo successivo, senza la necessità di aprire un nuovo conto. È sufficiente avere un conto corrente in Italia.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto Nexi Mobile POS permette di accettare pagamenti in qualsiasi luogo, sia all’interno che all’esterno del punto vendita, rendendolo una soluzione adatta anche alle imprese in movimento o a chi partecipa a eventi e fiere.

L’app Nexi Mobile POS permette di collegare facilmente il proprio smartphone al dispositivo per semplificare il processo di accettazione dei pagamenti. In più, Nexi offre tra i suoi servizi aggiuntivi “Pay-by-Link“, che consente di accettare pagamenti a distanza inviando un link ai clienti tramite SMS, email o social media.

Infine, Nexi Mobile POS garantisce assistenza telefonica attiva 24/7, compresi i giorni festivi, per garantire un supporto tempestivo agli esercenti in qualsiasi momento.

