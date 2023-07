Nexi Mobile POS: la soluzione POS di Nexi a canone zero

Nexi Mobile POS rappresenta una soluzione efficiente e conveniente per i commercianti che vogliono accettare pagamenti digitali. Con l’eliminazione del canone mensile, zero commissioni sui piccoli importi e numerosi vantaggi aggiuntivi, Nexi Mobile POS si posiziona come una soluzione ideale per tutti i commercianti italiani.

Il servizio non prevede un canone fisso ma solo un costo di attivazione e una commissione sulle transazioni. Fino al 16 luglio, è possibile attivare Nexi Mobile POS al costo di soli 19€, IVA inclusa anziché 29€.

Per i pagamenti con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT, Nexi Mobile POS applica una commissione del 1,89% e, grazie alla promozione micropagamenti, non sono previste commissioni sulle transazioni fino a 10€ fino al 31 dicembre 2023. Questo offre un notevole risparmio di denaro per i commercianti che gestiscono numerosi pagamenti di piccola entità. Inoltre, Nexi offre un credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni, aiutando così gli esercenti a ridurre ulteriormente i costi.

Nexi Mobile POS è una soluzione compatta e leggera, che permette di incassare ovunque, sia all’interno che all’esterno del punto vendita. Grazie all’app gratuita Nexi Mobile POS, è possibile collegare il proprio smartphone al dispositivo e gestire facilmente le transazioni in tempo reale.

Gli importi vengono accreditati sul conto del commerciante entro un giorno lavorativo dalla data dell’incasso. Non è necessario aprire un nuovo conto bancario, basta disporre di un conto corrente in Italia.

L’assistenza clienti di Nexi è attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, per risolvere qualsiasi problema o fornire supporto tecnico. Inoltre, con l’accesso a Nexi Business, gli esercenti possono monitorare la propria attività, gestire transazioni e storni sia da web che dall’app.

Infine, con l’inclusione del programma Protection Plus, Nexi sostiene gli esercenti nell’ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS. Questo programma è incluso nel contratto di convenzionamento Nexi e protegge gli esercenti dalle sanzioni in caso di inadempimento agli standard di sicurezza. Il costo del programma viene assorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare, a condizione che raggiungano almeno l’importo del programma stesso.

