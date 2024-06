Apri Conto Online Crédit Agricole: la carta di credito è IMMEDIATA

Crédit Agricole ha sviluppato un conto corrente digitale che si adatta perfettamente a chi desidera autonomia e semplicità nella gestione delle proprie finanze. Tantissimi vantaggi e operazioni bancarie (anche senza costi), ma anche la possibilità di richiedere e ricevere una carta di credito in poco tempo.

Il Conto Online Crédit Agricole è anche a canone zero per i primi nove mesi dall’apertura e, successivamente, prevede un canone di soli 2 euro al mese. Tuttavia, questo canone può essere facilmente azzerato se si hanno meno di 35 anni, si accredita lo stipendio o la pensione, si collega un dossier titoli al conto, oppure si possiede un patrimonio superiore a 5.000 euro.

Quali sono i vantaggi e le carte disponibili

Scegliendo il Conto Online Crédit Agricole, si accede a numerosi vantaggi. Tra i principali segnaliamo:

Prelievi illimitati gratuiti in tutte le filiali del Gruppo

gratuiti in tutte le filiali del Gruppo Home Banking privati per una gestione completa del conto direttamente online

privati per una gestione completa del conto direttamente online Bonifici online gratuiti sia tramite app che Home Banking

gratuiti sia tramite app che Home Banking Addebito Diretto (SDD) gratuito per una gestione automatica dei pagamenti ricorrenti

Il Conto Online Crédit Agricole offre la possibilità di scegliere tra due carte di credito: la Nexi Prestige e la Nexi Classic. Queste carte permettono di fare acquisti in Italia e all’estero con la massima comodità e sicurezza, supportando pagamenti tramite smartphone, wearable, tablet e pc.

La carta di credito Nexi Prestige è pensata per chi desidera un plafond elevato e personalizzabile, servizi esclusivi di LifeStyle e Premium Viaggi, e un servizio clienti dedicato h24. Perfetta per chi cerca il massimo dalla propria carta di credito, garantisce tranquillità e sicurezza in ogni acquisto. La carta Nexi Classic è ideale per ogni tipo di acquisto, dalle spese quotidiane a quelle straordinarie. È una carta conveniente, comoda e affidabile, perfetta per gestire al meglio le proprie finanze.

Le carte Nexi includono protezioni antifrode 3D Secure, notifiche SMS o App per ogni operazione e servizi di alert per monitorare costantemente le spese. Inoltre, sono tutte contactless per pagamenti veloci e sicuri, anche con wallet digitali. Puoi aprire Conto Online Crédit Agricole in pochissimi minuti e direttamente online. Sempre online, potrai richiedere e ricevere subito la carta di credito che preferisci tra quelle disponibili.

L’attivazione del conto richiede soltanto 24 ore dalla richiesta: attivando l’area personale Nexi, sarà già possibile gestire la propria carta. Quella fisica, invece, verrà recapitata a casa entro 14 giorni lavorativi.