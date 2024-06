Vacanze all’estero: con HYPE Premium dormi sonni tranquilli

Basta con queste commissioni bancarie esose durante le vacanze all’estero! Se non ne puoi più, apri il conto HYPE Premium, il canone mensile costa soltanto 9,90€.

Questo conto bancario di livello TOP offre una gamma di servizi completa che rende la gestione del denaro smart anche quando ti trovi dall’altra parte del mondo. Con la carta di debito World Elite MasterCard inclusa, i prelievi e i pagamenti sono gratuiti in tutto il mondo.

C’è anche una bella promozione in serbo per te: aprendo il conto con il codice promozionale “CIAOHYPER”, riceverai un bonus di 25€ da spendere come vuoi.

Vacanze all’estero senza stress con HYPE Premium

HYPE Premium è una vera e propria oasi di vantaggi per chi viaggia spesso. Oltre ai pagamenti e prelievi gratuiti in qualsiasi angolo del pianeta, il conto offre anche bonifici istantanei gratuiti e commissioni a 0 euro per le operazioni comuni come il pagamento di bollette.

Ecco altre buone notizie: Hype Premium include anche un’assicurazione di viaggio, oltre a vari servizi di assistenza personalizzata disponibili tramite vari canali. Ci si sente molto meglio a sapere di poter contare su un supporto rapido ed efficace ovunque ci si trovi. Se bazzichi nel settore delle criptovalute, ti farà piacere sapere che dall’app HYPE puoi gestire gli investimenti in Bitcoin.

Detto questo, perché devi continuare a pagare costi extra e sopportare tutte le inefficienze bancarie? Con HYPE Premium, le tue vacanze all’estero saranno accompagnate da tranquillità finanziaria e vantaggi esclusivi. Che aspetti? Lascia che questo conto trasformi la tua esperienza di viaggio in qualcosa di memorabile e senza pensieri. Se decidi di aprirlo, non dimenticare il codice promo CIAOHYPER per ottenere il bonus di 50 euro.