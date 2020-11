Nexi POS Mobile, prezzo dimezzato (offerta in scadenza)

Tra le offerte last minute di questo Cyber Monday c’è uno strumento che potrà essere di grande interesse per molti commercianti e piccole attività: i più veloci possono infatti accedere al POS Mobile di Nexi al costo di soli 14,99 euro, dunque con uno sconto del 48% rispetto al prezzo fisso di 29 euro.

Nexi Mobile POS é la soluzione dedicata ai liberi professionisti, a Bar e Ristoranti per gestire le consegne a domicilio e a chi possiede un piccolo negozio. […] Semplice e veloce da configurare e utilizzare: basta scaricare l’App dedicata e abbinarla allo smartphone per iniziare subito ad accettare tutte le carte.

Un’offerta del tutto speciale, insomma, che abbatte solo per poche ore ancora il prezzo di uno strumento che può cambiare il modo di pensare ai pagamenti cashless in ogni occasione. Il dispositivo, infatti, non richiede alcun canone e preleva una commissione unica fissa, pari all’1,89%, per tutte le carte di credito (Pagobancomat compreso). L’accredito arriva direttamente sul proprio conto corrente entro 1 giorno lavorativo e non si paga alcuna commissione al di sotto dei 10 euro: quest’ultimo aspetto può essere fondamentale ovunque vi siano transazioni di piccolo taglio, evitando dunque trattenute su vendite che già di per se stesse sono di piccolo valore.

Attenzione, però: l’offerta sta per andare esaurita e con ogni probabilità non sarà più disponibile già ben prima della scadenza delle ore 19. Chiunque voglia far proprio un POS mobile di questo tipo deve pertanto affrettarsi, potendo così iniziare a incassare 15 euro di risparmio subito, per iniziare a incassare dalle proprie vendite non appena si sarà attivato il tutto.