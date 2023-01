Nexi POS: una soluzione per ogni tipo di business

Nexi offre un’ampia gamma di soluzioni per facilitare le transazioni, consentendo alle aziende di accettare pagamenti elettronici in modo sicuro e affidabile.

I POS di Nexi sono disponibili sia con un’offerta a canone zero, sia con soluzioni a canone mensile che permettono di accedere al Bonus Fiscale sull’importo delle commissioni.

Oltre al terminale POS, con Nexi avrai a disposizione un servizio Pay-by-Link incluso, che permette di richiedere pagamenti inviando al cliente un link via SMS, email oppure tramite social. In questo modo potrai semplificare l’accettazione di pagamenti anche per le consegne a domicilio e i pagamenti a distanza.

Inoltre, attivando la promozione Micropagamenti, per tutto il 2023 otterrai il rimborso delle commissioni sui pagamenti fino a 10€ effettuati tramite POS con carte Visa, Mastercard e Bancomat o tramite link di pagamento. Il rimborso delle commissioni avverrà ogni 6 mesi negli estratti conto commissionali di giugno e dicembre.

Grazie alle soluzioni POS Nexi potrai accettare pagamenti con tutte le carte di pagamento, incluso PagoBANCOMAT anche in modalità Contactless, e potrai consentire ai tuoi clienti titolari di carte di credito internazionali Visa e Mastercard di fare acquisti nella loro valuta, con un tasso di cambio garantito al momento del pagamento. L’accredito degli importi sarà disponibile entro il giorno lavorativo successivo direttamente sul tuo conto corrente.

Potrai tenere facilmente sotto controllo la tua attività sia da web che app attraverso Nexi Business: lo strumento di Nexi che consente di monitorare in tempo reale le transazioni, accedere ai tuoi documenti contabili, gestire gli storni delle transazioni degli ultimi 12 mesi, attivare servizi, consultare le statistiche del tuo business, e anche confrontare l’andamento della tua attività con quello dei concorrenti.

Per conoscere tutte le soluzioni offerte da Nexi clicca qui.

