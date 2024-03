Nexi: semplifica i pagamenti digitali con tecnologie innovative

Nexi si distingue nel settore dei pagamenti elettronici per le sue soluzioni innovative, flessibili e adatte a una vasta gamma di esigenze commerciali. Con la sua offerta diversificata, Nexi rappresenta una scelta adatta ad ogni tipo di azienda che cerca di migliorare la propria gestione dei pagamenti.

Soluzioni POS

Nexi mette a disposizione un’ampia selezione di terminali POS, con opzioni che vanno da quelle senza canone a quelle con canone mensile. Quest’ultime possono essere interessanti per le aziende, in quanto permettono di accedere al Bonus Fiscale sulle commissioni.

Pagamenti semplificati con Pay-by-Link

Un aspetto distintivo dell’offerta Nexi è il servizio Pay-by-Link, che consente alle aziende di richiedere pagamenti in modo efficiente e flessibile, inviando link tramite SMS, email o social media. Questo strumento si rivela particolarmente utile per le consegne a domicilio e i pagamenti a distanza, aggiungendo un ulteriore livello di comodità sia per i commercianti che per i clienti.

Promozione Micropagamenti

Fino al 31 dicembre 2024, Nexi offre una promozione esclusiva sui micropagamenti: il rimborso delle commissioni sui pagamenti fino a 10€ effettuati tramite POS con carte Visa, Mastercard e Bancomat, o tramite link di pagamento. Questo rimborso è previsto due volte all’anno, rendendo l’offerta particolarmente allettante per i commercianti che effettuano spesso piccole transazioni.

Accettazione di pagamenti su tutti i circuiti

I terminali POS di Nexi accettano un’ampia varietà di carte di pagamento, inclusi PagoBANCOMAT e carte di credito internazionali Visa e Mastercard, anche in modalità contactless. Questo assicura ai commercianti la capacità di servire una clientela ampia. Inoltre, i clienti con carte di credito internazionali possono effettuare pagamenti nella loro valuta, con un tasso di cambio garantito al momento dell’acquisto.

Monitoraggio e gestione con Nexi Business

Nexi Business è uno strumento online e tramite app che permette ai commercianti di monitorare le transazioni in tempo reale, gestire i documenti contabili, e accedere a statistiche dettagliate sul proprio business. Questa piattaforma fornisce anche la possibilità di confrontare l’andamento dell’attività con quello dei concorrenti, offrendo un quadro completo della propria posizione di mercato.

Per conoscere l’offerta completa di Nexi clicca qui.