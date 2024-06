Nexi XPay Pro: pagamenti online senza pensieri con canone zero e commissioni ridotte

XPay Pro è la soluzione per e-commerce proposta da Nexi che permette di accettare pagamenti in modo sicuro, semplice e conveniente. Per chi sottoscrive un contratto entro il 30 giugno 2024, XPay Pro è acanone zero (invece di 14,90€ al mese) e con commissioni ridotte dell’ 1,10% + 0,24€ per transazione.

Funzionalità avanzate per il tuo business

XPay Pro permette di accettare pagamenti direttamente sul tuo sito web o tramite un link da inviare ai tuoi clienti via email, SMS o chat. Questa flessibilità ti permette di gestire facilmente le transazioni a distanza e aumentare la convenienza per i tuoi clienti.

Le funzionalità di XPay Pro includono:

Domiciliare i pagamenti ricorrenti : Gestisci facilmente abbonamenti e pagamenti periodici.

: Gestisci facilmente abbonamenti e pagamenti periodici. Accettare pagamenti da tutto il mondo : Espandi il tuo mercato accettando pagamenti internazionali.

: Espandi il tuo mercato accettando pagamenti internazionali. Pagina di pagamento personalizzata: Migliora l’esperienza dei clienti con una pagina di pagamento brandizzata.

Accetta tutti i tipi di pagamento

XPay Pro supporta più di 30 metodi di pagamento, utilizzabili su PC, smartphone, tablet e smart TV e permette di accettare pagamenti direttamente sul tuo sito web o tramite link inviati via email, SMS o chat, offrendo ai tuoi clienti una maggiore flessibilità.

Le transazioni vengono accreditate entro un giorno lavorativo direttamente sul tuo conto corrente, garantendo una gestione finanziaria più fluida. Inoltre, il servizio di assistenza dedicato in italiano è disponibile per supportarti in ogni fase del processo.

Nessun costo nascosto

XPay Pro offre un pacchetto conveniente senza costi di attivazione, commissioni di storno o spese di chiusura contratto, rendendolo una scelta ideale per gestire i pagamenti online in modo trasparente ed economico.

Sicurezza e monitoraggio

Nexi offre sistemi avanzati per la prevenzione delle frodi in tempo reale e strumenti di reportistica integrabili con il tuo gestionale, garantendo una gestione trasparente e sicura delle vendite.

Protection Plus incluso

XPay Pro include Protection Plus, il programma che aiuta a ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS e protegge dalle sanzioni per inadempimento.

Per conoscere l’offerta completa di XPay Pro clicca qui.