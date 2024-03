Nexo: il conto pensato per massimizzare i tuoi investimenti

Nexo è una piattaforma fintech rivoluzionaria che combina i vantaggi della finanza decentralizzata (DeFi) e della finanza centralizzata (CeFi). Questa piattaforma offre una serie di servizi che includono l’acquisto, lo scambio, il deposito e il prestito di criptovalute, insieme altri asset digitali. È pensata per massimizzare i tuoi guadagni e rendere più efficienti gli investimenti.

Massimizza i guadagni con Nexo

Nexo è una piattaforma investimenti con oltre 6 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e più di 130 miliardi di dollari in transazioni all’attivo negli ultimi 5 anni. Supporta più di 70 criptovalute e opera in oltre 200 giurisdizioni.

Uno dei principali vantaggi è la sua capacità di generare interessi sugli asset digitali degli utenti. Puoi infatti guadagnare interessi sui tuoi depositi in criptovaluta, in modo da a vere un flusso di reddito passivo con cui puoi incrementare ulteriormente la crescita dei tuoi guadagni.

Inoltre offre un programma di affiliazione che ti rende possibile guadagnare una quota di ricavi ogni volta che un utente che hai invitato guadagna degli interessi, scambia o prende in prestito fondi. Più utenti inviti, più guadagni!

Non manca una sicurezza di alto livello. La piattaforma ha una certificazione SOC 2 Type 2 e offre un’assicurazione sugli asset custodial. Inoltre, tutti gli asset digitali sono assicurati dai partner depositari della piattaforma, tra cui Ledger Vault e Fireblocks. In questo modo puoi investire in totale sicurezza su asset completamente controllati e affidabili.

Motivo per cui è anche una piattaforma pluripremiata, riconosciuta per la sua tecnologia e l’affidabilità all’avanguardia, la facilità d’uso e la missione di fare da ponte tra la finanza tradizionale e quella digitale.

Nexo è una piattaforma fintech all’avanguardia che offre una gamma completa di servizi per gli asset digitali. Che tu sia un investitore esperto o un principiante nel mondo delle criptovalute, avrai a disposizione tutti gli strumenti e i servizi che ti aiutano a navigare nel panorama delle criptovalute con sicurezza e convenienza. Apri ora un account e sperimenta tutte le sue funzionalità.