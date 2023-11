Next Energy Sunlight di Sorgenia: l'offerta green per la fornitura di energia e gas

Next Energy Sunlight di Sorgenia si propone come una soluzione che unisce convenienza, attenzione all’ambiente e un approccio completamente digitale per i servizi di luce e gas. Questa offerta è particolarmente indicata per coloro che sono sensibili alle questioni ambientali e desiderano una gestione semplificata delle proprie utenze energetiche.

Con un focus sull’energia verde, Sorgenia garantisce che l’energia elettrica fornita provenga interamente da fonti rinnovabili. Questo si allinea con la crescente domanda di consumatori che vogliono contribuire positivamente all’ambiente riducendo l’impatto del carbonio. Il servizio offre inoltre la possibilità di adottare 5 mq di foresta, enfatizzando ulteriormente l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità.

La proposta di Sorgenia include anche un servizio di monitoraggio dei consumi chiamato Beyond Energy, che aiuta gli utenti a tenere traccia dell’uso di energia in casa e potenzialmente a ridurre i costi. La piattaforma offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici. Inoltre, con Next Energy Sunlight è compreso uno sconto fedeltà applicato a che cresce nel tempo: ai clienti vengono offerti sconti progressivi sul servizio commerciale e un ulteriore 10% di sconto sulle ricariche di auto elettriche tramite l’app MyNextMove, sottolineando l’interesse di Sorgenia per la mobilità sostenibile.

L’intera offerta è attivabile e accessibile digitalmente, con una gestione online che permette agli utenti di effettuare pagamenti, visualizzare bollette e monitorare consumi con pochi click, promuovendo la praticità e riducendo l’uso di carta. Inoltre, non ci sono costi aggiuntivi come cauzioni o spese di attivazione, rendendo il passaggio a Sorgenia semplice.

La normativa italiana ha stabilito una transizione importante nel settore energetico per favorire il passaggio dei consumatori al mercato libero. Per i clienti domestici non vulnerabili il termine dei servizi di tutela per il gas naturale è previsto a partire da gennaio 2024. Analogamente, il superamento del servizio di maggior tutela per l’energia elettrica sarà effettivo da aprile 2024. Queste date rappresentano scadenze cruciali per i consumatori, che sono incoraggiati ad informarsi e a valutare le opzioni disponibili sul mercato libero per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

