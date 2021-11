Nexxt Mobile 5G: PROMO Fastweb in 5G a 7,95€

Una delle promozioni per la telefonia mobile con un’ottima rapporto qualità prezzo è senza dubbio la Nexxt Mobile 5G di Fastweb, disponibile a soli 7,95 euro mensili. In queste ore la tariffa è davvero molto richiesta visto che la scadenza è prevista per la tarda serata di oggi.

Come possiamo intuire dal nome, l’offerta che vedremo tra poco include anche l’abilitazione alla navigazione in 5G senza costi aggiuntivi.

Nexxt Mobile 5G: i dettagli

L’offerta del Full MVNO include ben 90 Giga di internet in 5G, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali di qualsiasi operatore senza scatti alla risposta e 100 SMS sempre verso qualsiasi gestore. Il tutto a meno di 8 euro al mese.

Nel canone mensile inoltre troviamo la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo.

Il prezzo è bloccato per ben 12 mesi, dopodiché, sarà possibile cambiare operatore o disdire il proprio numero senza costi.

Fastweb, inoltre, offre anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera un quantitativo in roaming pari a 4 Giga di internet, 500 minuti di chiamate e 100 SMS da utilizzare ogni mese. Il tutto ovviamente senza pagare alcunché.

L’offerta in questione può essere rinnovata mensilmente sia tramite la modalità di ricarica automatica sia tramite ricarica manuale standard senza alcuna differenza sul bundle mensile.

In caso di credito insufficiente a coprire il canone con la Ricarica Automatica verranno detratti i soldi sul metodo di pagamento prescelto in fase di attivazione. Viceversa, per chi non ha richiesto l’attivazione del servizio dovrà necessariamente fare una ricarica per poter usufruire della promo.

Costi ed altro

La Nexxt Mobile 5G di Fastweb è attivabile ONLINE solo fino a questa sera senza alcun costo di attivazione. Inoltre, anche la spedizione della SIM è completamente gratuita.

La promozione in questione è disponibile sia per nuove utenze sia per passaggi da qualsiasi operatore.