NFC: novità per lo standard fino al 2028

NFC Forum ha annunciato alcune novità per lo standard NFC incluse nella roadmap fino al 2028 che verrà illustrata durante un webinar pubblico il prossimo 27 giugno. La tecnologia, già utilizzata da molti anni (soprattutto per i pagamenti tramite smartphone), non è stata ancora sfruttata al massimo. Sono quindi previsti diversi miglioramenti che ridurranno o elimineranno le attuali limitazioni.

Novità in arrivo per NFC

La roadmap è stata sviluppata dai membri principali di NFC Forum (Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony e STMicroelectronics), insieme ad altre 400 aziende. Non sono ancora note le date esatte, ma i miglioramenti verranno gradualmente introdotti a partire dal 2025 e fino al 2028.

La novità più interessante riguarda il range. Attualmente la distanza minima tra dispositivo e terminale NFC è 5 millimetri. In pratica è necessario “toccare” il POS con lo smartphone per effettuare un pagamento contactless. NFC Forum incrementerà la distanza da quattro a sei volte, quindi gli utenti potranno mantenere lo smartphone ad una distanza di 2 o 3 centimetri. Ciò semplificherà anche la validazione dei biglietti per i mezzi di trasporto.

NFC Forum aumenterà anche la potenza della ricarica wireless a 3 Watt (attualmente è 1 Watt). Gli smartphone con chip NFC potranno essere utilizzati come POS, in modo simile alla funzionalità Tap to Pay degli iPhone. Lo standard consentirà anche di condividere dati sui materiali utilizzati per i prodotti e le modalità di riciclo.

Infine è previsto il supporto per il Multiple Purpose Tap. Un unico tap permetterà di eseguire diverse azioni, ad esempio la validazione dei biglietti di un’intera famiglia. Ciò eviterà di caricare i biglietti sui singoli smartphone.