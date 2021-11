NFON Cloudya: scopri i vantaggi della telefonia aziendale in cloud

C'è un ultimo scoglio che tiene legate le aziende a vecchi modelli: l'inerzia culturale nella progettazione e l'utilizzo delle comunicazioni interne ed esterne. La comunicazione è infatti l'interfaccia che consente all'azienda di dialogare sia all'esterno che all'interno, è l'impronta che viene proiettata al di fuori del proprio perimetro. Ecco perché un'azienda che comprende l'importanza di passare ad un centralino aziendale in cloud compie un passo fondamentale: è una maturazione che fa la differenza in termini assoluti, liberando nuove energie grazie ad una miglior organizzazione, una maggior flessibilità ed investimenti sicuramente meglio impiegati.

Cloudya, “il sistema telefonico cloud del futuro” progettato da NFON è esattamente in tassello che può far fare il salto di qualità: a prescindere da come sia organizzato il tuo team di lavoro, quali siano i suoi dispositivi e dove sia dislocato, la comunicazione fluisce liberamente in modo non solo più efficiente, ma anche ben più conveniente. Una promo attiva fino al 31 dicembre rende tutto ciò ancor più interessante, con la possibilità di attivare il servizio a titolo gratuito per qualsiasi azienda tra le 5 e le 20 utenze.

Cloudya, il centralino è cloud

Non è più tempo per restare ancorati a modelli organizzativi del passato: sono una sentenza definitiva per qualsiasi azienda che voglia coltivare ambizioni di crescita in un momento tanto cruciale sui mercati. Scegliere un centralino come Cloudya significa:

Come funziona?

Tutto quel che serve è semplicemente una connessione a Internet:

Ottieni tutte le funzionalità professionali del PBX anche fuori dall'ufficio. L'interfaccia semplice e versatile di Cloudya funziona perfettamente da laptop, PC desktop e dispositivi mobili, dando ai dipendenti libertà di lavorare come e dove vogliono

Cloudya, infatti, è un servizio che va anche oltre le semplici funzioni PBX (Private Branch Exchange) fin qui osservate nel mondo dei centralini cloud: Voicemail, gestione delle chiamate su più device, centralizzazione della gestione dei numeri di telefono tra sede centrale e filiali, estensioni per l'ottimizzazione del traffico, rubrica centralizzata e altre funzioni ulteriori rappresentano un vero e proprio valore aggiunto rispetto ai centralini tradizionali. Grazie a un sistema di questo tipo la comunicazione si fa intelligente ed in questo passaggio libera importanti energie grazie a una migliore organizzazione della forza lavoro. Non si tratta certo soltanto di un cambio di dispositivi o di reti: è un vero e proprio paradigma nuovo, con soluzioni tailor-made che consentono di rispondere alle singole esigenze.

Con Cloudya l'azienda cambia ed evolve con la massima elasticità perché dietro un solo numero di telefono può celarsi un intero team, una intera organizzazioni o specifiche funzioni in base alle esigenze del momento: la riorganizzazione non è più afferente alle singole risorse umane, alla loro scrivania o al loro ufficio, ma è una semplice riconfigurazione software che in pochi click risolve quel che altrimenti non si riuscirebbe a fare nemmeno in molti giorni. Ecco perché la semplicità è un elemento centrale: è la chiave di volta di un cambiamento che è virtuoso sotto ogni punto di vista, dall'instradamento della chiamata alla gestione delle app sui singoli dispositivi personali.

C'è stato un tempo in cui tutto ciò aleggiava nel futuribile sotto l'etichetta di “Unified Communication & Collaboration”: oggi tutto ciò è alla portata di mano grazie a un prodotto come Cloudya che consente una facile configurazione iniziale, un continuo aggiornamento gratuito, soluzioni di routing automatico e CRM Connect (funzionalità che permette di integrare Cloudya a 60 CRM aziendali con un solo click), risponditori automatici e molto altro ancora.

00 Cloudya: gratis fino al 31 dicembre

Cloudya è stato ormai scelto da 40 mila aziende e serve qualcosa come 500 mila professionisti. Affidabilità comprovata e funzionalità estese, ma se a tutto ciò si aggiunge un'offerta che promette zero costi di attivazione e zero costi di configurazione, ecco che il tutto diventa ancor più promettente.

Le aziende tra 5 e 20 utenti, infatti, hanno la possibilità di accedere all'offerta 00 Cloudya che mette a disposizione tutti i vantaggi della comunicazione cloud, ma azzerando totalmente i costi di startup. Scegliere di passare a Cloudya, infatti, è semplicemente segno di maturazione ed NFON vuol pertanto tendere la mano alle aziende pronte al grande passo. Tutto il resto sarà configurabile, ottimizzabile e personalizzabile in base alle specifiche necessità di ogni azienda, potendo così limitare fortemente i costi di gestione anche e soprattutto rispetto alle soluzioni tradizionali.

Non resta che scegliere, insomma: aprendo le porte al cloud entro il 31 dicembre, tutto quel che è configurazione e settaggio iniziali saranno totalmente gratuiti.