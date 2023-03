Quattro anni di NFON in Italia: traguardi, attività, obiettivi

C’era una volta la telefonia aziendale, ed è per questa che un gruppo come NFON è approdato in Italia il 28 marzo del 2019. Quelli che sono venuti in seguito sono stati anni concitati per le aziende e di grande sviluppo per NFON, che oggi si ritrova a festeggiare il proprio percorso italiano ed i propri primi 4 anni nel nostro Paese.

4 anni di NFON Italia

L’anniversario è stato l’occasione per fare il punto a partire dai risultati conseguiti nel 2022:

entrate ricorrenti in aumento dell’8,3%

crescita dei seats pari all’8%

quota di entrate ricorrenti pari al 91,1% delle entrate complessive

Il gruppo spiega pertanto di aver raggiunto con successo gli obiettivi prefissati di crescita, di aver conseguito il posizionamento auspicato come provider di comunicazioni aziendali integrate e di voler ora spingere ulteriormente sull’acceleratore in vista di fine 2023.

In quattro anni, infatti, tutto è cambiato: oggi NFON è uno strumento di comunicazione integrata completo, ma la sua evoluzione è destinata ad accelerare attraverso tutte quelle novità già in cantiere per l’anno in corso:

Ecosistema dei partner (importante risorsa sulla quale investire in termini di coinvolgimento, supporto ed iniziative congiunte)

Focus su Mercato Privato, Logistica, Retail, Hospitality

UCaaS (Unified Communications as a Service) e CCaaS (Contact Center as a Service)

Contact Center Hub

Integrazione MS Teams (uno strumento all-in-one- per comunicare e collaborare, aumentando l’efficienza operativa dei propri team di lavoro)

CRM Connect (completamente software-based, per l’integrazione con CRM/ERP senza installazione di server alcuno)

Cloudya Meet&Share

Il nuovo orizzonte consolidato è quello del Contact Center Hub, in grado di integrare e gestire una svariata gamma di opzioni per dar vita ad una piattaforma univoca di comunicazione a disposizione dell’azienda:

L’onda lunga che NFON ha intenzione di cavalcare è quella che vede confermato il trend di aumento dei lavoratori da remoto anche per gli anni a venire. La pandemia può essere considerata una parentesi a sé stante, ma ha innescato una dinamica incontrovertibile che ha cambiato una volta per tutte il modo di intendere l’ufficio, le postazioni di lavoro e – di conseguenza – la logica organizzativa delle comunicazioni (sia interne che verso l’esterno).

Per le aziende è questa una sfida riorganizzativa importante, dentro la quale rischiano di veder impantanate le proprie ambizioni: NFON si configura come la soluzione integrata in grado di mettere insieme, all’interno di un’unica piattaforma, tutto ciò di cui vi sia bisogno in questa fase di transizione. Per inseguire i propri obiettivi di crescita il gruppo ha dato vita ad un network in continua crescita, rappresentato oggi da ben 74 collaborazioni in tutto il Paese – costituito per il 72% dei casi da dealer e per il 19% di partner wholesale.

Quattro candeline spente, molti traguardi già tagliati e ambiziosi obiettivi già messi sul piatto: tanti auguri NFON Italia!