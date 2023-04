NFON, partner cercasi: tutti i dettagli in un webinar

NGAGE, il Partner Program di NFON, apre le porte a tutti gli agenti e le aziende interessate. In ballo v’è infatti la possibilità di ampliare la cerchia dei Partner Dealer e Wholesale in collaborazione con il gruppo, cogliendo così appieno le grandi opportunità che il mondo della comunicazione in cloud mette a disposizione. L’appuntamento è segnato: il 5 maggio prossimo è il giorno del webinar nel quale saranno messe a disposizione tutte le informazioni utili per comprendere la caratura di questa opportunità, individuando così le possibili sinergie attivabili per misurare il valore che è possibile sbloccare unendo le forze:

Scopri nel nostro webinar tutti i servizi NFON che potrai aggiungere al tuo portfolio, come Cloudya, il nostro servizio comunicazione in cloud grazie a cui i tuoi clienti potranno usare funzionalità di telefonia professionale e collaboration ovunque si trovino e da qualunque dispositivo (pc, smartphone, tablet o telefoni fissi), usufruendo di un servizio interamente personalizzabile, scalabile e di altissima qualità, integrabile con CRM / ERP e Microsoft Teams

Attivare una partnership con NFON significa salire a bordo di un mercato che accelera sulla scia di una trasformazione digitale che sta cambiando a fondo l’organizzazione delle aziende. I centralini in cloud sono in questo contesto uno dei tasselli più desiderati, per motivi che un sondaggio condotto da NFON ha così dettagliato:

maggiore convenienza economica (64,1%)

nessun problema di obsolescenza tecnologica e nessun aggiornamento (45,5%)

nessun intervento necessario su linea o infrastrutture (33,3%)

semplificazioni nel ricorso allo smart working (21,8%)

scalabilità della soluzione (17,3%)

Fattori differenti, che concorrono in modo diverso alla decisione, ma tutti orientati alla medesima conclusione: il centralino in cloud è uno strumento di grande utilità che in azienda può esprimere un importante valore e determinare una forte riduzione dei costi. La logica sottostante è chiara: sempre di più il cloud è considerato risorsa e sempre di più le soluzioni così pensate diventano asset contendibile e possibilità futura. Dietro a questa dinamica si aprono pertanto opportunità di business importanti, che vanno sorrette da infrastrutture affidabili e reti di vendita solide e capillari.

Grazie a NFON il ventaglio di opzioni da offrire alle aziende può essere tuttavia ben più completo e integrato, mettendo a disposizione anche ulteriori asset sui quali costruire progetti correlati e sbloccare ulteriore valore.

Dalla telefonia all’integrazione con Teams, dunque, per un’offerta ad ampio raggio che sposa gran parte delle esigenze di una azienda che sappia leggere nel cloud l’importante valore che è possibile ricavarne. I partner che NFON va cercando serviranno ad una più capillare offerta di tali opportunità, così che attraverso rapporti fiduciari già in essere sia possibile costruire nuove occasioni in favore tanto dei dealer, quanto delle aziende.

Diventa partner NFON

Diventare partner NFON attraverso il programma NGAGE consente di avere soluzioni aggiuntive da proporre ai propri clienti, senza alcun costo di avviamento né alcun vincolo contrattuale, con commissioni ricorrenti e formazione gratuita. Il team NFON, inoltre, offre costante assistenza per garantire massima sicurezza ed efficienza di fronte ad ogni evenienza.

Il webinar vedrà la partecipazione del team NFON per illustrare tutte le opportunità che l’NGAGE Partner Program può mettere a disposizione. Iscriviti qui per poter partecipare e poter così aprire alla propria rete commerciale nuove importanti occasioni di business.

All you can IT tour

Una delle attività più importanti di quest’anno, organizzate da NFON in collaborazione con i propri Partner, è il Tour “All you can IT”. Per entrare in contatto con il mondo NFON, infatti, non sono disponibili soltanto i webinar, ma anche una serie di eventi in tutta Italia con appuntamenti riservati a CIO, IT Manager e titolari di azienda.

Su questa pagina è possibile prenotare la propria presenza presso le sedi dei partner NFON coinvolti ed avere così accesso a live demo su tutti i prodotti del gruppo per valutare da vicino la possibilità di attingervi per le proprie necessità. Un’occasione unica, insomma, per godere di una assistenza diretta che potrà guidare ad una rivoluzione virtuosa del modo di comunicare e lavorare nella propria azienda. Tutti gli eventi sono totalmente gratuiti e a termine della presentazione è previsto un momento di networking con pranzo, cena o aperitivo offerto, in pieno stile “All you can IT”: il tutto in compagnia degli esperti NFON, sempre disponibili a rispondere alle domande e curiosità dei partecipanti.

