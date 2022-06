NFT Cloud: così Salesforce porta le aziende verso gli NFT

Ce lo hanno chiesto, quindi lo abbiamo sviluppato. Si riassume così la spiegazione fornita da Salesforce a Techcrunch in merito alla novità del giorno, ossia quel NFT Cloud con il quale il gruppo consentirà alle aziende di muovere i propri primi passi nel mondo NFT. Un po’ sul traino dell’hype, un po’ per assecondare la curiosità dei clienti nei confronti di metaverso e Web3, Salesforce ha insomma ceduto alla tentazione ed ha dato avvio a quello che per ora è soltanto un progetto pilota, ma che rappresenta di fatto il primo passo dell’azienda nel mercato dei Non-Fungible Token.

Salesforce, NFT per le aziende

Le aziende che intendono muoversi in questo ambito spesso preferirebbero evitare di appoggiarsi a brand nuovi e con i quali non hanno ancora avuto a che fare in passato. Muovercisi sul traino di Salesforce, invece, significa agire con maggior fiducia, approcciando il Web3 in partnership con un brand consolidato e pienamente confacente alle necessità di una realtà aziendale.

NFT Cloud non farà altro che consentire la gestione degli NFT così come già succede su Binance, Coinbase o altri gruppi, ma attraverso la prospettiva aziendale: dal minting allo scambio, passando per vendita e gestione degli NFT, il tutto attraverso un servizio no-code di facilissima gestione. Garantita anche la sostenibilità: la piattaforma rigetta ogni blockchain incentrata sul proof-of-work, puntando fin da subito su sistemi che non vadano a inficiare il profilo dell’azienda e lo sforzo innovativo compiuto.

Qualsiasi azienda voglia avventurarsi tra gli NFT, insomma, potrà farlo sapendo che è Salesforce a farsi garante dell’intera procedura. Se fin qui gli NFT sono stati perlopiù una pulsione ed una ambizione privati, ora anche le aziende potrebbero pensare ad iniziative proprie: Salesforce ha avvertito questo prurito ed è intenzionata ad assecondarlo, ma partendo per ora da un timido progetto pilota destinato nel tempo ad ampliarsi e consolidarsi. La parola passa alle aziende, le quali hanno ora uno strumento espressivo in più e potranno immaginare cosa gli NFT potranno offrire al proprio brand o alle proprie iniziative di marketing.

