NFT anche per Scarabeo, Rubik's e RisiKo!

Spin Master, realtà canadese leader per quanto riguarda i giochi da tavolo, ha scelto la social media agency italiana Ginger Media per la campagna che da qui alle prossime festività promuoverà tre dei suoi prodotti di punta. La strategia pianificata prevede, tra le altre cose, il lancio di un’iniziativa legata agli NFT.

Scarabeo, Rubik’s e RisiKo!: giochi da tavolo e NFT

Gli articoli in questione sono Scarabeo, Rubik’s e RisiKo!, classici senza tempo che continuano a divertire e intrattenere. Stando al report di Assogiocattoli, il settore in Italia sta attraversando un periodo di forte crescita: +9% tra il 2020 e il 2021, arrivando a generare un business quantificato in 100 milioni di euro e con una prospettiva di ulteriore rialzo. È anche puntando su innovazione e nuove tecnologie che i suoi protagonisti hanno intenzione di sostenere il trend positivo.

Ginger Media organizzerà tre progetti esclusivi, con attività di influencer marketing sui social e coinvolgendo il pubblico attraverso eventi in presenza. Queste le parole di Laura Boni, C.O.O.

Siamo molto felici di aver vinto questa gara. Non si tratta di semplici campagne di influencer marketing, ma di veri e propri progetti sviluppati a 360 gradi, atti anche a veicolari messaggi fondamentali ai target di riferimento, che svecchiano e scoperchiano classici preconcetti abbracciando tematiche contemporanee e profonde, quali la forza delle parole per rispettare e difendere il prossimo e la volontà di superare sé stessi e i propri limiti. È un traguardo importante per la nostra realtà che si conferma essere uno dei principali player sul mercato.

Sono diverse le iniziative pianificate, tutti i dettagli saranno resi noti durante l’autunno. Tra queste, una porterà uno dei giochi più riconoscibili e amati del brand letteralmente ai confini del mondo . Chiudiamo con le parole di Edgardo Di Meo, Direttore Marketing di Spin Master per Italia e Grecia.

Il progetto di Ginger Media ci ha molto colpito, perché era quello in cui si è “osato” di più. La nostra è un’azienda da sempre attenta all’innovazione, che sviluppa costantemente nuovi format e con una solida tradizione alle spalle. Nell’ultimo anno abbiamo lanciato alcune nuove edizioni dei nostri giochi più conosciuti e cercavamo un partner capace di realizzare campagne innovative e mai tentate prima. Il nostro obiettivo non è solo stupire il pubblico degli appassionati più fedeli, ma anche raggiungere nuove fasce e nuovi target.

Il mercato degli NFT

Chi desidera acquistare (o vendere) gli asset appartenenti alla categoria NFT può far riferimento ai marketplace gestiti da colossi del mondo delle criptovalute come Crypto.com, Coinbase e Binance.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.