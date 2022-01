NFT ovunque, anche nelle Smart TV di Samsung

La volontà di trasformare il televisore in una sorta di cornice in cui esporre le opere digitali non è cosa nuova per Samsung, che già da anni propone la linea The Frame caratterizzata da un design pensato appositamente per questo scopo, ma ora il produttore sudcoreano compie un ulteriore passo in avanti nella direzione degli NFT.

Samsung mette una piattaforma per gli NFT nelle TV

L'annuncio è giunto in concomitanza con la presentazione dei nuovi modelli destinati al mercato, alcuni dei quali con pannello 8K: il brand fa esordire una piattaforma chiamata Aggregation Platform, attraverso la quale sarà possibile trovare, comprare ed eventualmente poi rivendere gli asset appartenenti a questa categoria, capaci di attirare attenzione e investimenti da capogiro nel corso dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Per meglio comprenderne la natura, riportiamo di seguito in forma tradotta la breve descrizione inclusa nel comunicato ufficiale.

Questa applicazione offre una piattaforma intuitiva e integrata per scoprire, acquistare e scambiare opere digitali attraverso MICRO LED, Neo QLED e The Frame.

Le Smart TV con supporto a questa funzionalità diventano dunque un'estensione delle piattaforme sulle quali gli artisti propongono i loro Non-Fungible Token, permettendo ai potenziali acquirenti di sfogliarne i cataloghi consultando informazioni relative all'autore e alla blockchain che ospita il certificato di proprietà messo in vendita. Solo il tempo decreterà il successo (o il fallimento) di un'iniziativa comunque unica nel suo genere e che merita di essere segnalata.

Samsung garantisce che i propri televisori compatibili con la piattaforma sono tutti dotati della tecnologia Smart Calibration, in grado di regolare da sé i parametri di visualizzazione, così da soddisfare le indicazioni di chi ha creato il contenuto NFT e mostrarlo nel modo migliore possibile.