NFT: volume degli scambi ridotto di oltre il 70%

Un dato spiazzante, alla luce del gran parlare intorno a questo asset digitale. OpenSea, il più grande mercato mondiale di token non fungibili (NFT) basati su volumi giornalieri, ha recentemente assistito a un calo della domanda di NFT parallelamente al volume degli scambi.

Se è vero che, tra la fine di dicembre 2021 e l’inizio di febbraio 2022, il volume giornaliero di OpenSea aveva raggiunto un’altezza di circa $ 250 milioni, i recenti cali del volume giornaliero hanno portato quella cifra a circa $ 70 milioni. Per un calo quantificabile del 72% dal suo massimo.

Nel complesso, le ricerche globali “NFT” hanno registrato un calo ancora maggiore, con numeri che hanno raggiunto i livelli visti l’ultima volta all’inizio di novembre. Eppure, sono state tante le notizie positive per gli NFT: una combinazione di branding e marketing, comprese le collaborazioni con Adidas, con BAYC, e Nike che acquistano RTFKT, acquisti di celebrità e apparizioni in video musicali hanno contribuito al primo accumulo di questo ciclo NFT.

Tuttavia, poiché le promozioni hanno subito un forte rallentamento, l’attuale situazione delle NFT sembra stagnare.

Dati contrastanti sugli NFT

Anche se le prospettive sembrano cupe, Delphi ha precedentemente indicato che il numero di portafogli criptati che acquistano univoci è ancora una quantità ragionevolmente grande. Questo è un buon indicatore di quante persone partecipano attivamente agli NFT. Ma se inizia a diminuire, potrebbe essere anche un indicatore del fatto che le cose possano iniziare a peggiorare.

Detto questo, secondo un recente rapporto di Finbold, il numero di domande di marchio NFT negli Stati Uniti si è attestato a 1.263, rappresentando una crescita di 421 volte rispetto ai soli tre depositi nel 2020. In particolare, l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO ) ha ricevuto 407 nuove domande di marchio nel dicembre 2021 e l’aumento è proseguito nel gennaio 2022, quando il totale ha raggiunto 450. Ciò equivale in media a circa 15 nuovi depositi ogni giorno.

I documenti indicano che le aziende e le persone sono sempre più obbligate a entrare nell’arena blockchain per salvaguardare i propri marchi e capitalizzare il potenziale del settore. In particolare in un momento in cui l’ambiente NFT sta generando molto interesse, eccitazione, scetticismo ed entusiasmo per le potenziali opportunità.

Il problema contraffazione

La necessità di registrare i marchi è stata richiesta da una serie di fattori, inclusa la necessità di cercare copie contraffatte, che negli ultimi tempi sono in aumento. Ad esempio, OpenSea, ha scoperto che molti degli oggetti da collezione coniati sulla piattaforma erano opere plagiate, raccolte fraudolente o spam.

