Niente AI per Magic e D&D, parola di CEO

Oggi sembra quasi impossibile non imbattersi in qualche forma di AI quando si ha a che fare con l’industria dell’intrattenimento. C’è chi la usa in fase di concept, chi per velocizzare lo sviluppo dei videogiochi e chi invece per creare materiale promozionale. Non è il caso di Hasbro, che per i suoi prodotti di punta ha dichiarato (promesso) di non voler utilizzare l’intelligenza artificiale generativa.

Magic e Dungeons & Dragons rimarranno AI free

Ospite di Nilay Patel nel podcast Decoder di The Verge (qui sotto l’episodio integrale), il numero uno della società Chris Cocks ha sgombrato il campo da qualsiasi futuro equivoco o fraintendimento, mettendo nero su bianco che per franchise come Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons il fattore umano continuerà a essere protagonista assoluto. La ragione è molto semplice e condivisibile.

Ci sono alcuni marchi per i qual il pubblico e i creatori semplicemente non la vogliono.

Lo scriviamo da tempi non sospetti, fin da quando esplose il caso Ghibli. Tutto dipende dal valore che si è disposti ad attribuire alla creatività, al processo che scaturisce dalla mente di un artista e non da un algoritmo o da un modello AI. È un ambito per il quale Cock descrive l’impiego dell’AI come un po’ di spazzatura in entrata, spazzatura in uscita , aggiungendo che sono le persone che ispirano le buone idee e le portano avanti .

Va detto che la posizione di Hasbro è anche il frutto di alcuni passi falsi commessi in passato e che l’azienda ha rischiato di pagare molto cari in termini di reputazione. Ad esempio, quando nel 2023 ha dovuto ammettere che uno degli autori di un nuovo libro di D&D (Glory of the Giants) l’ha utilizzata, scatenando un’ondata di critiche, oppure pochi mesi più tardi quando è avvenuto qualcosa di simile con il set Ravnica Remastered di Magic.