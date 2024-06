Niente più hard disk esterni per problemi di memoria con pCloud

Quanti ingombranti hard disk esterni hai per risolvere i problemi di memoria continui dei tuoi dispositivi? Forse è arrivato il momento di metterli da parte e di optare per soluzioni dove l’ingombro non esiste proprio. Parliamo di pCloud, un servizio di cloud storage con ampi spazi di archiviazione, adesso addirittura scontati fino al 37%. Ti abbiamo detto che saranno tuoi a vita? No? Te lo stiamo dicendo ora.

Niente hard disk, ma soltanto spazio cloud a vita con pCloud

Se pensavi che i saldi fossero finiti, ti sbagli. pCloud offre sconti incredibili fino al 37% sugli abbonamenti a vita. Niente pagamenti annuali o biennali, ma storage cloud che sarà tuo per sempre. Parliamo di cifre: 199 euro per 500 GB (sconto del 33%), 2 TB a 299 euro (sconto del 33%), e 10 TB a soli 1190 euro (sconto del 37%).

Se pensi che la convenienza economica di pCloud limiti la sicurezza, ti diciamo subito che questa è all’avanguardia grazie alla crittografia AES a 256 bit, alla verifica in due passaggi e alla protezione da malware. Per quanto riguarda la compatibilità, funziona con desktop, laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. In pratica, i tuoi dati saranno sempre a portata di mano. Inoltre, pCloud offre backup automatico, facile condivisione dei file, sincronizzazione rapida e gestione dei file intuitiva. Un vero coltellino svizzero del cloud storage.

Le buone notizie non durano per sempre, quindi ti consigliamo di approfittare prima che i prezzi saltino alle stelle. Queste offerte potrebbero non ripresentarsi più in futuro. Metti da parte gli hard disk esterni che usi per i problemi di memoria e scegli un futuro più leggero e smart con pCloud.