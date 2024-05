Niente più problemi di spazio con pCloud: scopri l'offerta

Sei stanco di dover gestire continuamente lo spazio di archiviazione sul tuo dispositivo? pCloud è la risposta ai tuoi problemi di memoria. Con pCloud, puoi avere a disposizione uno spazio di archiviazione cloud di alta qualità, accessibile in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Ecco le promozioni attuali e perché dovresti scegliere questa soluzione.

Con pCloud puoi avere spazio di archiviazione a vita

pCloud offre piani di archiviazione a vita con pagamenti una tantum, eliminando la necessità di costi ricorrenti. Che tu abbia bisogno di 500GB, 2TB o addirittura 10TB di spazio, pCloud ha il piano giusto per te. E con sconti fino al 37%, ottenere tutto lo spazio di cui hai bisogno non è mai stato così conveniente.

Ecco l’elenco dei vantaggi che puoi avere scegliendo uno dei piani a vita:

Niente pagamenti ricorrenti : paga una volta e goditi lo spazio di archiviazione per sempre. Dimentica i rinnovi mensili o annuali.

: paga una volta e goditi lo spazio di archiviazione per sempre. Dimentica i rinnovi mensili o annuali. Ampia scelta di opzioni : scegli tra 500GB, 2TB o 10TB a seconda delle tue esigenze.

: scegli tra 500GB, 2TB o 10TB a seconda delle tue esigenze. Sconti: approfitta degli sconti fino al 37% sui piani a vita.

Lato sicurezza puoi stare tranquillo. pCloud utilizza la crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit, che garantisce massima protezione dei tuoi file. Questo livello di protezione avanzata ti permette di archiviare documenti sensibili, foto e video senza preoccupazioni. In più,

con pCloud, i tuoi file sono sempre a portata di mano. Grazie al backup automatico dai tuoi dispositivi e alla possibilità di accesso offline, puoi accedere ai tuoi dati ovunque tu sia, anche senza connessione internet.

pCloud offre anche integrazioni con altri servizi di storage come Dropbox e Google Drive. Questo ti permette di centralizzare tutti i tuoi file in un unico posto, semplificando ulteriormente la gestione dei tuoi dati.

Quanto costa? Come detto il risparmio più alto puoi ottenerlo con uno dei piani a vita. Gli sconti attuali arrivano al 37% per il piano da 10 TB. Anche il piano annuale è in sconto con la possibilità di scegliere tra 500 GB o 2 TB di spazio. Per il dettaglio dei costi ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto.

Per tutti questi motivi pCloud è la scelta ideale per le tue esigenze di archiviazione dati. Visita ora il sito e scegli la soluzione che preferisci, in ogni caso avrai tanto spazio, sicurezza avanzata ad un costo eccezionalmente conveniente.