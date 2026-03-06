 Niente rinunce: ASUS TUF Gaming A16 con Ryzen 9 e GeForce RTX 5070
Oggi puoi avere il potentissimo ASUS TUF Gaming A16 con AMD Ryzen 9, 16GB di RAM, SSD da 1TB e NVIDIA GeForce RTX 5070 a 335€ in meno.
Oggi puoi avere il potentissimo ASUS TUF Gaming A16 con AMD Ryzen 9, 16GB di RAM, SSD da 1TB e NVIDIA GeForce RTX 5070 a 335€ in meno.

Tieniti pronto perché ti stiamo segnalando una promozione straordinaria che ti permetterà di avere un computer portatile eccezionale adatto anche per il gaming. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo ASUS TUF Gaming A16 a  1.664 euro, invece che 1.999 euro.

Probabilmente lo avrai già capito ma per essere chiari lo diciamo comunque: si tratta del minimo storico finora registrato su Amazon. Lo sconto del 17% ti permetterà di risparmiare 335 euro sul totale e non è certo una promozione da farsi scappare. In più potrai scegliere il pagamento a rate con Cofidis al checkout.

ASUS TUF Gaming A16: il meglio del meglio

Se non vuoi assolutamente fare rinunce allora devi acquistare l’ASUS TUF Gaming A16 che offre prestazioni straordinarie perfino con videogiochi di ultima generazione. Possiede il potentissimo processore AMD Ryzen 9 8940HX con 16 core e 32 thread, supportato da ben 16 GB di RAM. Mentre come archiviazione c’è un SSD da 1 TB veloce e capiente.

Il fiore all’occhiello è chiaramente la scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 5070 da 8 GB che come dicevamo ti permetterà di giocare tranquillamente a diversi giochi, anche di ultima generazione. Gode poi di un ottimo display da 16 pollici con refresh rate da 165 Hz a bassa emissione di luce blu e cornice super sottile. Ha un pannello IPS antiriflesso perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e tasti silenziosi. Offre la connessione Bluetooth 5.3, porta HDMI e diverse USB.

Questa è una promozione coi fiocchi e per non rischiare di arrivare tardi dovrai essere svelto. Per cui dirigiti immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello l’ASUS TUF Gaming A16 a  1.664 euro, invece che 1.999 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
6 mar 2026
