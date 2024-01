Nightshade, il tool per gli artisti che avvelena l'IA

I ricercatori dell’Università di Chicago, già al lavoro sul progetto Glaze messo in campo con finalità simili, hanno annunciato l’arrivo di Nightshade. Presentato nei mesi scorsi, lo strumento permette agli artisti di avvelenare i sistemi di intelligenza artificiale, così da impedire (o quantomeno ostacolare) la fase di addestramento basata sullo scraping delle loro opere ed evitando le conseguenti violazioni del copyright durante la generazione di nuovi contenuti.

Il tool è ora disponibile, in download gratuito con la versione 1.0 rilasciata per Windows e macOS. Per tutti i dettagli in merito al funzionamento rimandiamo alla guida presente sulle pagine del sito ufficiale. È possibile utilizzarlo anche offline.

Today is the day. Nightshade v1.0 is ready. Performance tuning is done, UI fixes are done.

You can download Nightshade v1.0 fromhttps://t.co/knwLJSRrRh

Please read the what-is page and also the User's Guide on how to run Nightshade. It is a bit more involved than Glaze

— Glaze at UChicago (@TheGlazeProject) January 19, 2024