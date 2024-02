Nimona, il film d'animazione di Netflix gratis su YouTube

Netflix è una piattaforma SVOD che offre un vasto catalogo di film e serie di ogni genere. Per gli abbonati, la scelta è talvolta difficile, soprattutto perché il colosso dello streaming aggiorna continuamente il suo catalogo con nuovi contenuti.

Questa volta, però, Netflix ha deciso di fare un regalo a tutti, abbonati e non. Ha reso disponibile gratuitamente un film d’animazione dal suo catalogo, senza bisogno di alcun abbonamento.

Come vedere Nimona gratis su YouTube

Il film in questione è Nimona, un adattamento del romanzo science-fantasy di N.D. Stevenson. Il film è stato pubblicato gratuitamente sul canale YouTube di Netflix, dove è possibile vederlo integralmente. Il film uscirà su Netflix il 30 giugno 2023.

Nimona è un film d’animazione di successo, che ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior film d’animazione. Ha avuto un ottimo riscontro sia dalla critica che dal pubblico su Rotten Tomatoes, con un punteggio del 93% e del 91% rispettivamente. Gli Oscar si svolgeranno il 10 marzo 2024 a Los Angeles.

Il film racconta la storia di Ballister, un cavaliere accusato ingiustamente di un crimine. Per provare la sua innocenza, si affiderà a Nimona, una ragazzina capace di trasformarsi in qualsiasi creatura. Il film è disponibile solo in lingua originale con sottotitoli in inglese. Per vedere il film in italiano, bisognerà aspettare l’uscita su Netflix. Il film sarà visibile gratuitamente su YouTube solo fino al 26 febbraio.

Nimona, un film d’animazione da non perdere!

Nimona è un film d’animazione divertente, avventuroso e coinvolgente. È adatto a un pubblico di tutte le età, che apprezzerà la trama, i personaggi e lo stile grafico. Il film dura circa un’ora e mezza.

Nimona dovrà competere con altri film d’animazione di alto livello, come Spider-Man: Across the Spider-Verse e The Boy and the Heron, diretto dal maestro Hayao Miyazaki. Anche se non dovesse vincere l’Oscar, Nimona è un film che merita di essere visto.