Nintendo Animal Crossing: New Horizons oggi a 59€, crea la tua isola

Una serie che ha fatto la storia di Nintendo con i suoi vari titoli e che ora ti fa divertire anche su Nintendo Switch. Animal Crossing: New Horizons è il gioco cosy per eccellenza e ti permette di personalizzare la tua isola e creare un mondo tutto tuo. Approfitta della promozione e non te lo perdere. Puoi acquistarlo a soli 59,32€ su Amazon con lo sconto del 11% che ti strizza l’occhio. Cosa aspetti?

Animal Crossing: New Horizons, il gioco che rivoluziona la Switch

Crea il tuo personaggio e vieni catapultato in isola in cui praticamente non c’è niente… ma con il tuo aiuto diventerà la più bella! Animal Crossing: New Horizons è un gioco perfetto per qualunque età che non richiede chissà quale maestria ma ti terrà incollato ore e ore allo schermo pur di completare ogni tuo sogno.

Arrivato sull’isola a cui darai un nome, troverai giusto giusto il municipio in cui l’iconico Tom Nook e la dolce Fuffy ti aiuteranno nei primi passi. Con Marco e Mirco pian piano avrai la possibilità di creare un negozio di oggetti e beni primari mentre le sorelle Ago & Filo daranno vita a una sartoria. Ma non solo, potrai creare oggetti e strumenti, costruire e modificare le montagne, i fiumi, i laghi e creare un isola totalmente personalizzata.

Tutto qui? Ovviamente no perché dovrai anche accogliere ospiti al campeggio, trovare degli abitanti, esplorare isole deserte, collezionare pesci, opere d’arte, fossili e insetti e beh… partecipare a mille eventi diversi.

Le possibilità non finiscono mai con questo titolo che anche a distanza di mesi diventerà il tuo posto sicuro.

A soli 59,32€ su Amazon, Animal Crossing: New Horizons è il gioco di cui non fare a meno. Collegati immediatamente in pagina per acquistare il tuo con sconto del 11%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.