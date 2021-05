Nintendo, come si impara a sviluppare videogiochi

Sviluppatori forse non si nasce, ma lo si può diventare molto presto. Nintendo vuole solleticare in particolare questa attitudine in ambito gaming, cercando quanti fin da piccoli vogliono provare a sporcarsi le mani con un tool che permette di apprendere le basi logiche sulle quali sviluppare le future competenze.

Game Builder Garage

A partire dall’11 giugno questo tool sarà disponibile per tutti: si chiama “Game Builder Garage” e consente di costruire giochi da sé sfruttando gli elementi che vengono messi a disposizione dei default. Sarebbe il caso di dire che sviluppare un gioco diventa un gioco da ragazzi e questo è in effetti il cuore dell’idea: i ragazzi che vorranno tentare (a fronte di un esborso pari a 29.99 dollari) potranno scegliere contesto, componenti, personaggi, dettagli e dettare le regole per un ambiente di gioco che diventerà così pienamente personalizzato.

Sviluppare giochi è chiaramente qualcosa di più complesso, ma comprenderne le logiche è il primo passo per poter intuire se sia questo il futuro che si vuole per i propri studi e per la propria carriera professionale. L’industria del videogioco ha oggi moltissime posizioni aperte ed i programmatori scarseggiano. Chiunque voglia impegnarsi in questo ambito può partire anche con pochi euro di spesa dai corsi iper-scontati di Udemy: “Unreal Engine 4 – Imparare a creare un videogame” (14,99 euro), “Come creare assets per videogame” (14,99 euro), “Corso di Blender 2.7x da Principiante a Esperto” (14,99 euro) e altri ancora.