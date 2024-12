Nintendo, falso avvocato semina il panico su YouTube

Alla fine di settembre, Dominik “Domtendo” Neumayer ha ricevuto una preoccupante e-mail. Dopo aver pubblicato una serie di video su The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sul suo canale YouTube, erano stati cancellati. Il messaggio di YouTube era chiaro: aveva ricevuto due avvertimenti per violazione del copyright. Un altro e il suo canale, che ha 17 anni e oltre 1,5 milioni di iscritti, sarebbe stato chiuso.

Ma qualcosa non quadrava. Domtendo, che è specializzato in video “Let’s Play”, sapeva che questo tipo di contenuti è generalmente tollerato dagli editori, in quanto serve come pubblicità gratuita per i loro giochi. Perché Nintendo avrebbe sferrato un attacco del genere?

Falso avvocato Nintendo minaccia gli youtuber con creclami per violazione di copyright

Esaminando i dettagli della notifica, Domtendo ha notato che la richiesta di rimozione era stata inviata da un indirizzo e-mail personale: “tatsumi-masaaki@protonmail.com”. Il nome del firmatario, Tatsumi Masaaki, doveva rappresentare l’ufficio legale di Nintendo of America. Ma qualcosa non quadrava.

Le false denunce ai sensi del Digital Millennium Copyright Act non sono una novità. YouTube ammette che oltre il 6% delle richieste di rimozione tramite il suo modulo pubblico sono probabilmente fraudolente. Eppure il sistema consente a quasi tutti di segnalare i contenuti, e spesso i creatori pagano un prezzo elevato. Contestare una richiesta richiede tempo, denaro e può mettere a rischio il proprio canale.

Domtendo non è stato l’unico a essere preso di mira. Anche altri creatori, come Retro Game Corps, hanno ricevuto avvertimenti da Nintendo. Ma dopo aver controllato, le minacce sembravano legittime. Nel caso di Domtendo, tuttavia, i dettagli erano troppo vaghi per essere credibili. Così ha deciso di contestare.

Dopo aver contattato YouTube, i video di Domtendo sono stati ripristinati. Ma il calvario non è finito lì. Tatsumi è tornato alla carica, questa volta contattando direttamente Domtendo via e-mail. I messaggi, pieni di termini legali, richiedevano la rimozione dei video che utilizzavano emulatori di giochi per Nintendo Switch e minacciavano azioni legali.

Le e-mail diventavano sempre più strane. Tatsumi affermava di agire per conto di Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, e minacciava di collaborare con Nintendo of Europe per ottenere l’indirizzo di Domtendo. Tuttavia, non è stata trovata alcuna traccia pubblica di un avvocato di nome Tatsumi Masaaki presso Nintendo.

Nintendo interviene… ma i dubbi persistono

Domtendo ha infine contattato Nintendo per verificare l’autenticità delle minacce. La risposta dell’azienda è stata chiara: l’indirizzo e-mail di Tatsumi non era ufficiale e le pratiche descritte non corrispondevano a quelle di Nintendo. Tuttavia, Domtendo è rimasto scettico. Tatsumi sembrava avere accesso a informazioni che un impostore non dovrebbe conoscere, come il fatto che Domtendo aveva contattato un vero dipendente Nintendo.

Il 18 ottobre Tatsumi ha improvvisamente ritrattato tutte le sue affermazioni. Ma poche ore dopo è arrivata una nuova e-mail, apparentemente inviata da un indirizzo ufficiale di Nintendo. Domtendo ha controllato le intestazioni delle e-mail e ha scoperto che erano state falsificate utilizzando uno strumento pubblico online.

Le falle di YouTube

Domtendo è ovviamente arrabbiato con YouTube per aver permesso che ciò accadesse. “Chiunque può criticare qualsiasi YouTuber, e non ci sono quasi barriere per farlo. Non ha senso”, afferma. Il sistema attuale, progettato per proteggere le piattaforme piuttosto che i creatori, lascia la porta aperta agli abusi.

Anche altri creatori, come Waikuteru e Rimea, sono stati molestati da Tatsumi. Essi deplorano la mancanza di trasparenza di YouTube e la difficoltà di impugnare gli avvertimenti, soprattutto per i piccoli canali. “YouTube decide se qualcuno perde il proprio canale in base alle sue dimensioni”, spiega Waikuteru.

Nonostante le richieste di chiarimento, YouTube non ha fornito risposte concrete. Il portavoce Jack Malon ha confermato che le affermazioni di Tatsumi erano false, ma non ha spiegato perché fossero state inizialmente accettate. Né ha assicurato che saranno adottate ulteriori misure per prevenire questo tipo di abusi in futuro.

Per il momento, Domtendo e altri creatori rimangono vulnerabili. La loro storia è uno sfortunato promemoria delle falle di un sistema che, con il pretesto di proteggere il diritto d’autore, permette a certi malintenzionati di seminare il caos.