Canali di Youtube, arrivano le stagioni come Netflix

Come annunciato nell’evento Made On YouTube, sta per arrivare una nuova funzionalità che consentirà ai creator di organizzare i propri video in stagioni ed episodi, proprio come avviene sulle piattaforme di streaming più popolari. L’obiettivo è chiaro: rendere più facile e piacevole per gli spettatori la fruizione dei contenuti dalla TV, sfruttando al meglio le potenzialità dell’interfaccia attraverso il telecomando.

La nuova funzione permetterà a YouTube di battere cassa, dal momento che la visualizzazione di video da smart TV, come sostiene il colosso dello streaming, è aumentata del 30% solo nell’ultimo anno.

YouTube introduce le stagioni per i canali in stile Netflix

Con il nuovo formato, i creator di YouTube potranno suddividere i propri video in diverse stagioni ed episodi, rendendo più intuitiva la navigazione per gli spettatori che utilizzano il telecomando della TV. L’interfaccia ricorderà quella dei servizi di streaming, con descrizioni degli episodi a schermo intero come su Netflix, e una gerarchia di stagioni ed episodi facilmente accessibile. Questa personalizzazione dei contenuti mira a offrire un’esperienza di visione più coinvolgente e adatta al contesto televisivo.

Integrazione su tutte le piattaforme e nuovi strumenti per i creatori

Sebbene YouTube non abbia ancora fornito dettagli su come il nuovo formato si tradurrà nell’interfaccia desktop e mobile, è probabile che venga implementato in qualche forma su tutte le piattaforme. Oltre agli episodi, i creatori di contenuti riceveranno anche altri strumenti incentrati sulla TV, come la possibilità di aggiungere contenuti immersivi da riprodurre sulla pagina del proprio canale. Questi aggiornamenti mirano a potenziare l’esperienza di visione sulla smart TV e a offrire ai creatori maggiori opportunità di coinvolgimento del pubblico.

YouTube semplifica la creazione di serie e programmi

In passato, alcuni YouTuber hanno cercato di creare stagioni ed episodi per i propri programmi utilizzando ad esempio la playlist o la numerazione per ogni contenuto (es. parte 1, parte 2, parte 3, ecc.). Tuttavia, queste soluzioni “fai-da-te” non sempre garantivano un buon risultato, soprattutto nelle app di YouTube su piattaforme come Apple TV, Roku e altre.

Con l’introduzione del nuovo formato a episodi, YouTube semplificherà notevolmente il processo di creazione di serie e show, offrendo ai creatori gli strumenti necessari per organizzare i propri contenuti in modo più strutturato e adatto alla fruizione sulla TV.