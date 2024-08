Netflix, la tua iscrizione è scaduta: attenzione ai 90 giorni gratuiti

Sempre più utenti scelgono soluzioni streaming live e on demand per il proprio intrattenimento. Se sei tra questi devi fare molta attenzione alle truffe online mirate e tema. Infatti, in questi giorni è tornata alla carica una mail infingarda che ti avvisa che la tua iscrizione a Netflix è scaduta.

La situazione si complica quando nel messaggio email si legge che per il rinnovo vengono offerti 90 giorni gratuiti. Un’esca molto pericolosa per gli utenti che, pensando di essere stati selezionati per la loro fedeltà al servizio, cliccano sul link contenuto nel testo. Ecco il messaggio integrale:

Abbiamo notato che il tuo abbonamento a Netflix è scaduto. Non preoccuparti! Come segno di gratitudine per la tua fedeltà, siamo felici di offrirti un’estensione gratuita di 90 giorni. Approfitta subito di questa opportunità e continua a goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni. Se hai domande o bisogno di assistenza, il nostro team di supporto è sempre a tua disposizione.

Netflix e l’iscrizione scaduta: come difendersi da questa truffa

Purtroppo le email di phishing sono in costante aumento, complici i dati personali degli utenti che si trovano facilmente e senza alcuna protezione online. Per questo i cybercriminali riescono a inviare truffe online mirate e sempre più efficaci. Proprio come quella dell’iscrizione scaduta di Netflix e dei 90 giorni gratuiti. Ecco come puoi difenderti da questo e da altri raggiri simili: