La Nintendo PlayStation è uno degli unicorni della storia del gaming, per lungo tempo ritenuto una leggenda e venuto alla luce solo nel 2015 con un prototipo funzionante ritrovato tra le cianfrusaglie acquistate in un lotto di materiale venduto in seguito a una causa di bancarotta. Il prossimo anno l’unico esemplare noto della console sarà messo in vendita: andrà all’asta nel mese di febbraio con un’operazione gestita da Heritage Auctions.

L’unico esemplare di Nintendo PlayStation va all’asta

Il proprietario Terry Diebold, dopo aver rifiutato un’offerta diretta per l’acquisto da 1,2 milioni di dollari, è convinto di poter intascare una somma ancora più grande. La piattaforma è nata all’inizio degli anni’90 dalla collaborazione tra la casa di Super Mario e Sony, ma non ha mai raggiunto il mercato per via di un deterioramento dei rapporti tra le due aziende giapponesi. Questo ha di fatto portato al successivo debutto della linea PlayStation per come la conosciamo, con tutto ciò che ne è conseguito per il mondo dei videogiochi.

Sostanzialmente la Nintendo PlayStation (nome in codice Super NES CD-ROM System) è un dispositivo in grado di eseguire sia i giochi su cartuccia del catalogo Super Famicom (la versione nipponica dello SNES) sia i titoli su CD-ROM grazie all’apposito lettore. Un ibrido che non ha mai visto la luce.

Affascinante immaginare come sarebbe evoluto il panorama gaming se la partnership tra le due aziende non fosse andata in frantumi. Oggi non avremmo forse il duopolio Sony-Microsoft con Nintendo a fare da outsider (raggiungendo talvolta la leadership come nel caso dell’era Wii) e new entry che fanno leva sulle nuove tecnologia per innovare il settore, Stadia su tutte.