Nintendo Switch 2: alcune unità soffrono di surriscaldamento

Nintendo Switch 2 è stata oggetto, negli ultimi giorni, di segnalazioni da parte di utenti, soprattutto dal Giappone, i quali hanno riportato problemi di surriscaldamento con la nuova console, lanciata giusto da qualche mese. I problemi segnalati includono blocchi improvvisi e crash durante le sessioni di gioco, accompagnati da ventole che girano al massimo nel tentativo di raffreddare l’hardware. Gli inconvenienti sembrano presentarsi con titoli di ogni genere, dai giochi più impegnativi come Cyberpunk 2077 a giochi meno impegnativi come Rune Factory: Guardians of Azuma.

Nintendo Switch 2: diversi utenti hanno segnalato un surriscaldamento anomalo

Le segnalazioni riguardo i surriscaldamenti di Nintendo Switch 2 non mancano anche in occidente. Proprio dalla nostra parte del globo, un utente NitroWalrus732 ha condiviso la sua esperienza, riferendo di aver ricevuto ben due volte un messaggio di avviso riguardo il surriscaldamento, che causava l’entrata della console in modalità “sleep”. Ciò si è verificato durante le sessioni su Tears of the Kingdom in modalità “docked” con risoluzione a 2K. L’utente ha poi terminato il suo messaggio, chiedendo se qualcun altro avesse avuto lo stesso problema, per riuscire a capire se si tratta effettivamente di un difetto, come pare sembrare.

I problemi riportati sembrano interessare il dissipatore che, in alcuni modelli, potrebbe non funzionare bene ed essere afflitto da qualche difetto. Il surriscaldamento potrebbe anche essere causato da una non corretta applicazione della pasta termica nel contatto tra l’hardware e il dissipatore, comportando un’importante perdita di efficienza nel trasferimento del calore. Problemi che a ogni modo verranno chiariti quando le unità verranno spedite in assistenza.

Nonostante le segnalazioni, Nintendo Switch 2 continua ad andare molto bene. Stando alle stime non ufficiali, la console avrebbe già superato i 5 milioni di unità vendute a giugno 2025. Le previsioni finanziarie dell’azienda giapponese, che puntano a 15 milioni di unità vendute entro marzo 2026, sembrano quindi destinate a essere superate con facilità.