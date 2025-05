Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: il bundle è su Amazon

Ti segnaliamo la nuova disponibilità su Amazon del bundle che include Switch 2 e Mario Kart World. È rimasto sold out a lungo e potrebbe tornare a esserlo a breve, considerando la domanda elevata quando manca ormai poco più di una settimana all’arrivo sul mercato. Nella confezione sono presenti la nuova console Nintendo e il codice per il download digitale del gioco che ti terrà incollato allo schermo in compagnia dei tuoi amici e familiari. La consegna è gratuita e prevista per il 5 giugno, il giorno del lancio.

Il bundle con Switch 2 e Mario Kart World

Le caratteristiche inedite rispetto alla prima generazione della piattaforme sono molte. Tra queste i Joy-Con con aggancio magnetico e funzione mouse, il display da 7,9 pollici da utilizzare in mobilità e il supporto alla risoluzione 4K in modalità dock quando è collegata al televisore, l’audio spaziale 3D, la funzione GameChat integrata e due porte USB-C. Scopri di più nella pagina dedicata.

Per quanto riguarda Mario Kart World, il racing game permette di gareggiare in ambienti dinamici, da metropoli a scenari vulcanici, affrontando la modalità Sopravvivenza con sfide a eliminazione o sfrecciando con ben 24 giocatori online. In locale è possibile divertirsi in quattro, tutti sulla stessa console. La formula di base è la stessa di sempre, ma il gameplay ha ricevuto un enorme upgrade degno dell’etichetta next-gen.

Attenzione: le unità disponibili per il bundle di Nintendo Switch 2 sono poche e andranno presto a ruba. Se sei interessato, ordina subito la tua per riceverla al day one del 5 giugno con la consegna gratis. È in vendita a 509 euro, il prezzo di listino, senza rincari come invece sta già purtroppo avvenendo altrove.