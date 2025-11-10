 Nintendo Switch 2 + Mario Kart World crolla a 423€ con il nuovo coupon eBay
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World crolla a 423€ con il nuovo coupon eBay

Crolla ancora il prezzo della nuova Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World: acquistala subito a soli 423€ con il coupon di eBay.
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World crolla a 423€ con il nuovo coupon eBay
Tecnologia Mobile
Crolla ancora il prezzo della nuova Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World: acquistala subito a soli 423€ con il coupon di eBay.

Grazie al nuovo coupon NOVEMBRE25 di eBay ora puoi acquistare la nuova Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World a soli 423 euro, invece di 509 euro. La console ha un valore di 469,99 euro e il gioco circa 60 euro! Grazie a questa offertona porti a casa tutti e due a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Non perdere questa super occasione!

Ordina ora la Switch 2 + Mario Kart World

Confermando questo ordine sta risparmiando e hai tutti i vantaggi offerti da eBay. Prima di tutto metti in carrello il bundle. Dopodiché raggiungi la pagina dei metodi di pagamento per inserire il codice promozionale NOVEMBRE25. Una volta attivato seleziona il metodo di pagamento che preferisci. Scegliendo PayPal o Klarna hai la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero.

La consegna gratuita è inclusa in tantissime destinazioni italiane. Non perdere altro tempo! Aggiudicati ora la nuova console di Nintendo a un prezzo assolutamente imperdibile. Grazie al nuovo display capacitativo da 7,9 pollici, con risoluzione 1920 x 1080 pixel e tecnologia LDC hai un’ampia gamma cromatica e supporto HDR10 fino a 120Hz di refresh rate.

Giocare ai tuoi videogiochi preferiti in mobilità sarà un vero e proprio spasso. Il processore proprietario realizzato da NVDIA assicura prestazioni da urlo, per una fluidità senza precedenti. Potrai giocare ovunque tu sia grazie a questa console super portatile. La Nintendo Switch 2 in questo momento è in offerta su eBay in bundle con Mario Kart World.

Cosa stai aspettando? Acquista ora questa occasione a soli 423 euro! Ricordarti di inserire il coupon NOVEMBRE25. In questo modo avrai il tuo extra sconto pazzesco per ottenerla al suo minimo storico. Oltre a essere portatile, questa console si connette alla televisione per assicurarti un divertimento in grande stile con i tuoi amici su grande schermo.

I nuovi JoyCon sono magnetici e offrono una precisione ancora maggiore con un feedback pazzesco. Non perdere altro tempo. Acquista subito la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 423 euro con NOVEMBRE25.

